"Brazilian Butt Lift" für Gina-Lisa Lohfink: Beauty-Doc spricht über Gefahren des Eingriffs

Gina-Lisa Lohfink hat mal wieder ihren Körper tunen lassen. Zu größeren Brüsten gab es auch ein verschönertes Hinterteil. Doch dieser Eingriff birgt auch Risiken, wie ihr behandelnder Arzt jetzt erklärt.

Der Brazilian Butt Lift zählt zu den heikelsten Schönheitseingriffen der Welt. Trotzdem hat sich Gina-Lisa Lohfink für einen größeren Po durch diese Behandlung entschieden. Was sind die Gefahren einer derartigen Operation? Der behandelnde Arzt des Reality-Sternchens erklärt die Risiken.

Promi-Doc über Brazilian Butt Lift: "Eine der gefährlichsten Beauty-OPs weltweit"

Gina-Lisa Lohfink hat bereits mehrere Operationen für ihr Aussehen vornehmen lassen. Im letzten Sommer ließ sie ihr Hinterteil durch einen Brazilian Butt Lift (BBL) und eine Aquafilling-Behandlung vergrößern. Dass dieser Eingriff durchaus gefährlich ist, bestätigt Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Gründer von " ": "Es ist eine der gefährlichsten Beauty-OPs weltweit."

Gina-Lisa Lohfink hat sich ihren Hintern durch einen Brazilian Butt Lift (BBL) und eine Aquafilling-Behandlung vergrößern lassen. © DiaMond Aesthetics

Warum gibt es bei Brazilian Butt Lift ein hohes Gefahrenrisiko?

Bei der Operation wird körpereigenes Fett von Bauch oder Oberschenkeln abgesaugt und ins Gesäß gespritzt. Wenn winzige Fettbrocken dabei in die Blutbahn gelangen, kann es zu einer tödlichen Embolie kommen. Für den behandelnden Arzt von Gina-Lisa Lohfink liegt vor allem eine große Gefahr darin, dass nicht nur plastische Chirurgen diesen Eingriff vornehmen. "Auch andere Chirurgen führen diese OP durch, die das meines Erachtens nicht so richtig gelernt haben", prangert er an. "Damit sie schöne Instagram-Bilder haben, spritzen sie das Fett schön in den Muskel rein. Wenn man das tut, kann es zu einer Fett-Embolie kommen, die zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann."

Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen klärt über die Gefahren einer Fettunterspritzung des Pos auf. © DiaMond Aesthetics

Gina-Lisa Lohfink über gefährliche Beauty-Eingriffe: "Ich bin ja noch am Leben"

Im November vergangenen Jahres wurde ein Chirurg in Düsseldorf zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem zwei seiner Patientinnen nach einem Brazilian Butt Lift verstorben waren. Für Dr. Murat Dagdelen gibt es aber bestimmte Voraussetzungen, womit das Risiko für diesen Eingriff minimiert werden kann: "Wir plastischen Chirurgen wissen seit Jahren, dass wir nicht in den Muskel reinspritzen, sondern über den Muskel in das Fettgewebe. Wenn wir das schön mit einem Setting in einem Krankenhaus machen, mit Vollnarkose und Überwachung nach der Operation, dann ist das eine genauso ungefährliche OP wie eine Bauchdeckenstraffung." Gina-Lisa Lohfink fügt hinzu: "Das hatte ich auch, und ich bin ja auch noch am Leben."

Für das Trash-TV-Sternchen war es wichtig, sich vor dem Brazilian Butt Lift genau über den behandelnden Arzt zu informieren: "Man muss sich halt die Ärzte ganz genau aussuchen!"

Gina-Lisa Lohfink ist zufrieden mit ihrem neuen Hinterteil. © DiaMond Aesthetics

Neuer Po für Gina-Lisa Lohfink: So teuer kann der Eingriff werden

Die Vergrößerung eines Hinterteils durch Eigenfettunterspritzung gilt nicht nur als risikoreich, es kann auch ganz schön ans Geld gehen. "Ein neuer Po kann schon mal viel kosten", sagt Dr. Murat Dagdelen. "Man muss schon ab 8.000 Euro rechnen und nach oben hin gibt es kein Ende." Wie viel Gina-Lisa Lohfink für ihr getuntes Gesäß blechen musste, verrät sie allerdings nicht.