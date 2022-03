Jessica Simpson abgemagert: Fans in Sorge um US-Sängerin

Wie schaut denn Jessica Simpson aus? Auf ihrem neuesten Instagram-Foto präsentiert sie sich ausgemergelt und dürr. Fans machen sich Sorgen, wie es der Sängerin und Unternehmerin gesundheitlich geht.

Jessica Simpson versetzt ihre Fans in Sorge.

Seit Beginn ihrer Karriere scheint Jessica Simpson Probleme mit ihrem Gewicht zu haben. Mal zeigt sie sich abgemagert, dann wieder mit ein paar Kilos mehr - der Jo-Jo-Effekt schlägt bei der Sängerin voll zu. Aktuell ist sie wieder sehr dünn, wie sie auf Instagram präsentiert. Doch ihr Erscheinungsbild bereitet vielen Fans Sorge.

Jessica Simpson schockt Fans: "Was ist passiert?"

Eigentlich wollte Jessica Simpson mit dem Foto, das sie am Dienstag (15. März) gepostet hat, ihr Outfit promoten. "Ich habe etwas Neues mit meinem Lieblings-Bandana und dem Boston-Hut meines Sohnes ausprobiert", schreibt sie dazu. Doch ihr Aussehen schockiert zahlreiche Follower, die Sängerin wirkt sehr ausgezehrt und hat ein eingefallenes Gesicht.

Einige Fans scheinen Jessica Simpson auf den ersten Blick nicht erkannt zu haben, wie ein Blick in die Kommentare zeigt. "Oh mein Gott, ist das Jessica Simpson? Was ist passiert?", lautet eine besorgte Nachricht. Auch ein weiterer Follower schreibt: "Ihr Gesicht sieht superdünn aus, ich hoffe, es geht ihr gut."

Jessica Simpson offenbarte Alkoholprobleme

Ob Jessica Simpson abgenommen hat oder der Gewichtsverlust mit ihrer Gesundheit zusammenhängt, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte die Sängerin und Unternehmerin Alkoholprobleme, was sich auch auf ihren Körper auswirkte. Im November 2021 schockierte sie ihre Fans mit einem ungeschönten Foto, auf dem sie sich von der Trinkerei gezeichnet zeigte.