Danni Büchner im pinken Body: TV-Star provoziert mit sexy Foto

Danni Büchner wird im Netz oft angefeindet. Jetzt hat die ehemalige Dschungelcamperin mit einem pikanten Foto selbst ihre Hater provoziert.

Es scheint fast egal zu sein, was Danni Büchner im Netz tut, fast immer erntet sie von vielen Menschen Spott und Häme. Doch mit der Zeit hat sich die Witwe von TV-Auswanderer Jens Büchner offenbar ein dickes Fell zugelegt und fordert ihre Kritiker sogar heraus. Mit einem sexy Schnappschuss hat sie jetzt wieder für jede Menge fieser Kommentare gesorgt.

Böse Kommentare für Danni Büchner: "Ich würde mich schämen"

Die Mutter von fünf Kindern posiert auf ihrem neuesten Instagram-Foto in einem engen und knallpinken Body. "1, 2, 3... Los geht's", schreibt Danni Büchner dazu und will damit offenbar einen Shitstorm provozieren.

Tatsächlich erhält sie dafür einige negativen Kommentare. "Wenn meine Mama sich so präsentieren würde, wäre mir das schrecklich peinlich. Das wirkt einfach nur billig", feuert ein Follower gegen den TV-Star. Auch ein weiterer lästert: "Was stimmt mit dir nicht? Wieso muss man sich so zeigen? Mutter von 5 Kindern, ich würde mich schämen."

Danni Büchner setzt mit sexy Foto Zeichen gegen Bodyshaming

Doch Danni Büchner lässt sich von den Beleidigungen nicht aus der Fassung bringen und setzt in ihrer Story ein Zeichen gegen Bodyshaming. "Warum sollte ich mich schämen", will die 44-Jährige von ihren Kritikern wissen. "Für meinen Körper, der eben nicht perfekt ist, ich mich aber wohl fühle? Für meinen Körper, der fünf Kindern das Leben geschenkt hat? Für mein Alter?"

Der Großteil ihrer Fans feiert Danni Büchner für ihren Mut und ihre Offenherzigkeit. "Klasse Foto. So muss man, mit Mitte 40 und ein paar Kindern später, erstmal aussehen. Ich finde, du siehst top in Form aus", lautet ein Kommentar dazu.