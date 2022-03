Tränen-Auftritt von Doreen Dietel bei "Prominent getrennt": "Ich will heimgehen"

Zusammen mit ihrem Ex ist Doreen Dietel momentan in "Prominent getrennt" zu sehen. In der neuen Folge fließen bei der Schauspielerin Tränen. Was ist passiert?

Doreen Dietel bricht in der Show "Prominent getrennt" in Tränen aus.

Acht Promis, eingepfercht in eine südafrikanische Villa, müssen mit ihren Ex-Partnern im Team um 100.000 Euro kämpfen. Dass diese Konstellation der Trash-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" viel Konfliktpotential birgt, muss Doreen Dietel gerade selbst erfahren. Allerdings zofft sie sich nicht mit ihrem ehemaligen Partner, sondern bringt andere Kandidaten gegen sich auf.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Prominent getrennt", die seit dem 8. März auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird die Episode erst am 15. März um 20.30 Uhr ausgestrahlt.

Doreen Dietel weint: Sie will "Prominent getrennt" verlassen

Doreen Dietel und ihr Ex Patrick scheinen bei ihren Konkurrenten keine Sympathien zu wecken. Während sich die Jugendliebe der ehemaligen "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin aufgrund von drohender Lebensmittelverschwendung mit einigen Teilnehmern anlegt, eckt die 47-Jährige an anderer Stelle an. Während eines Spiels hat sie eine große Menge Geld verloren und schiebt die Schuld dafür einer anderen Promi-Dame in die Schuhe.

"Du hast die 2.000 Euro versemmelt", beschuldigt Doreen Dietel nach dem Gruppen-Match ihre Mitstreiterin Lena Schiwiora. "Weil du unbedingt Klassenbeste werden wolltest." Für ihr Verhalten werden die Schauspielerin und ihr Ex von der Mehrheit aus der Show gewählt. Doch es kommt anders, denn Jenny Elvers und Alex Johlig müssen "Prominent getrennt" aufgrund einer Verletzung verlassen. Doreen Dietel und Patrick bleiben somit in der Show. Damit hat die Schauspielerin nicht gerechnet, sie bricht in Tränen aus. "Ich will heimgehen", schluchzt sie immer wieder.

Zoff mit Promi-Kandidaten: Doreen Dietel nennt Mitstreiter "falsch"

Auch nach der Entscheidung kann sie sich nicht beruhigen und erklärt, dass sie die Show verlassen wolle, weil zu viele Teilnehmer gegen sie seien. "Warum soll ich denn hier bleiben? Es sind so Unterstellungen, ich hätte jemandem irgendwas unterstellt. Das habe ich nie getan." Dann holt Doreen Dietel zum Rundumschlag aus: "Wie falsch seid ihr denn? Ihr seid so falsch." Diese Anschuldigung will "Temptation Island"-Star Lena Schiwiora nicht hinnehmen und feuert zurück: "Dir war von Anfang an klar, dass du alle raushaben willst. [...] Du kannst sehr gut Feuer legen."

Ob Doreen Dietel tatsächlich die Show "Prominent getrennt" freiwillig verlassen wird? In der Vorschau für die nächste Folge ist sie bislang noch zu sehen. Doch vielleicht wird ihr Wunsch erfüllt und ihre Mitstreiter schmeißen sie aus der RTL-Sendung.