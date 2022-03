Ex-"Let's Dance"-Stars rechnen mit Chef-Juror Joachim Llambi ab: "Kein sportliches Verhalten"

Oana Nechiti und Erich Klann scheinen keine großen Fans von Joachim Llambi zu sein. In ihrem Podcast ziehen die ehemaligen "Let's Dance"-Tänzer über den Chef-Juroren her.

Corona-Ausfälle bei Promis und Profi-Tänzern, Fan-Kritik zur Umsetzung der Show - bei "Let's Dance" 2022 scheint aktuell nicht alles reibungslos zu laufen. Jetzt mischen sich auch noch zwei ehemalige Stars der RTL-Sendung ein und teilen ordentlich gegen Joachim Llambi aus.

Respektloses Verhalten von Joachim Llambi?

Oana Nechiti stand fünf Jahre für "Let's Dance" vor der Kamera, ihr Partner Erich Klann sogar noch länger. In der neuen Staffel tanzen beide nicht mehr mit. Dafür sprechen sie in ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" über die aktuellen Folgen und schätzen die Beweglichkeit und das Taktgefühl der prominenten Kandidaten ein. Dabei wird auch Joachim Llambi zum Thema, der bei den Ex-"Let's Dance"-Stars nicht so gut wegkommt.

Grund ist das Verhalten des Chefjurors gegenüber zwei anderen Profi-Tänzern: Am Freitag sorgten Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov mit ihrem Überraschungsauftritt für Stimmung bei den Zuschauern und der Jury - allerdings nicht bei Joachim Llambi. Während Motsi Mabuse, Jorge González und das restliche Publikum die Darbietung mit Standing Ovations feierten, schien der 57-Jährige die Performance kaum wahrgenommen zu haben und klatsche auch nicht.

Oana Nechiti wütend: "Dass du da nicht mal geklatscht hast"

Für Oana Nechiti und Erich Klann ist das ein absolutes No-Go. Immerhin ist Nina Bezzubova in der Tanzwelt ein großer Star. "Sie spielt in der obersten Liga. Das ist eine Liga wie von Messi und Ronaldo. Ganz einfach. Und dass du da nicht mal geklatscht hast", lautet das Fazit von Oana. Auch Erich Klann findet deutliche Worte: "Sie ist eine Person, die mehr erreicht hat, als alle anderen bei 'Let's Dance'." Deshalb hätte Joachim Llambi der Tänzerin mehr Respekt zollen müssen.

Für Oana Nechiti habe der Chefjuror einen groben Fehler begangen: "Das ist kein sportliches Verhalten, meiner Meinung nach, Chefjuror hin oder her. Du bist halt da als Fachjuror für einen bestimmten Sport und du musst eigentlich auch in der Lage sein, oder so professionell und respektvoll sein, dass du sagst: 'Ich habe da aufzustehen.'" Ob Joachim Llambi diese Kritik mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Zu den Vorwürfen hat er sich bislang noch nicht geäußert.