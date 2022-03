"Fireball" in Kitzbühel: Promi-Gäste auf den Spuren von James Bond

"Diamonds are forever": VIPs aus Adel, Wirtschaft und Society beim legendären Skirennen "Fireball".

James Bond-Fieber in Kitzbühel! Zahlreiche VIPs aus Adel, Wirtschaft und Society kamen am 12. März zum Skirennen "Fireball". Dabei handelt es sich um viel mehr als um ein Skirennen! Der "Fireball" ist ein einzigartiges Event zu Ehren des legendären James-Bond-Erfinders Ian Fleming. Dieser lebte Ende der 20er Jahre – nach seinem Rauswurf aus dem Nobelinternat Eton – drei Jahre lang in Kitzbühel. Ihm zu Ehren verwandelte sich "Kitz" für ein Wochenende in einen Bond-Film. Motto: "Diamonds are forever". Dieses Mal für den guten Zweck, denn ein Teil des Erlöses aus Einnahmen geht an eine Hilfsorganisation für Menschen aus der Ukraine.

Promi-Highlight: Pullover-Skirennen im James Bond-Styl

Bei der Veranstaltung hätte zweifellos auch James Bond seinen Spaß gehabt! Zum zehnjährigen Jubiläum kamen wieder Gäste aus aller Welt in die Gamsstadt, um die begehrte Fireball-Trophäe für den besten Geheimagenten ihrer Majestät zu erobern. Zu den Gästen zählten u.a. Stephanie von Luttitz (Tochter von Uschi Dämmrich von Luttitz) mit Freund Tassilo Brenninkmeyer, Oliver und Dina von Boch (Villeroy & Boch), Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff mit Sohn Christoph, Bernd Rosemeyer (Enkel von Rennfahrer Bernd Rosemeyer und Fliegerin Elly Beinhorn) mit Frau Florentine (Kunstexpertin) und Autor und Redner Jack Nasher.

Highlight war das Pullover-Skirennen im James Bond-Style am Samstag am Kitzbüheler Horn. Motto: "King & Queen of the Horn". Dresscode: Vintage Style und natürlich Pullover! Viele ausgefallene Kostüme gab es zu bewundern, als die Teilnehmer bei Kaiserwetter mit strahlendem Sonnenschein die Piste herabfuhren. Einige statt Skiern mit dem Snowboard.

"Casino Royale" Black Jack Turnier im Schloss Münichau

"Ein großartiges Wochenende, mit Traumwetter und jeder Menge Sport und Spaß", so Fireball-Gründer "Gugu" Graf von Tyszkiewicz, "25 der Turnierteilnehmer haben allerdings verschlafen", erzählte er lachend und ergänzte lachend: "Und James Bond hat gefehlt."

Weitere Höhepunkte: das "Casino Royale" Black Jack Turnier im Schloss Münichau und zum Abschluss am Samstag die "Fireball-Gala" mit Dinner und Siegerehrung im traditionsreichen Hotel "Zur Tenne".

Galeristin Sarah Kronsbein kam extra für den Abend aus München: "Ich bin hier, um eine gute Zeit mit lieben Menschen zu verbringen und den Moment zu genießen. Es ist schön, dass man hier versucht, auch in diesen Zeiten ein Stück Normalität zu bewahren."