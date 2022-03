Vanessa Mai reagiert auf unverschämte Fan-Frage: "Kann ich überhaupt nicht ab"

Vanessa Mai wollte eigentlich via Instagram locker mit ihren Fans plaudern. Doch eine Frage ging der Schlagersängerin dann etwas zu weit.

Mit ihrem Privatleben geht Vanessa Mai sehr offen um und gibt auf Instagram immer wieder Einblicke, zeigt sich im Urlaub und mit Ehemann Andreas Ferber. Auch ihren Fans steht sie regelmäßig Rede und Antwort. Doch ein Thema ist für die Schlagersängerin offenbar tabu, wie ihre Reaktion auf eine Frage jetzt zeigt.

Diese Frage ist für Vanessa Mai tabu

In ihrer Instagram-Story wollte Vanessa Mai eigentlich locker mit ihren Followern plaudern. Es begann auch recht entspannt mit Fragen zu ihrer Frisur und ihrem Klamottenstil. Doch dann wollte ein Fan wohl etwas zu viel wissen: "Wann kommt der Nachwuchs?" Für die Schlagersängerin war damit offenbar eine Grenze überschritten. "Ich kann solche Fragen überhaupt nicht ab und sowas sollte man auch keine Frau einfach so fragen", schrieb sie wütend dazu.

Vanessa Mai über Frage nach Kinderwunsch: "Zu privat"

Aber warum ist die Frage nach einem möglichen Kinderwunsch für Vanessa Mai tabu? Für die 29-Jährige greift das zu sehr in ihre Privatsphäre ein, wie sie erklärte. Denn für die Entscheidung, keinen Nachwuchs zu haben, gebe es für sie viele verschiedene Gründe, die keine Frau offenlegen müsse. "Eine Frau will keine Kinder. Eine Frau versucht verzweifelt, Kinder zu bekommen. Eine Frau kann keine Kinder bekommen. Eine Frau hat schon eine Fehlgeburt oder ähnliches erlitten."

Außerdem sei Vanessa Mai die Frage nach einem Kinderwunsch "zu privat", wie sie in ihrem Statement deutlich macht. Die Sängerin ist seit 2017 mit ihrem Ehemann Andreas Ferber verheiratet. Ob und wann das Paar Nachwuchs in die Welt setzen will, wird sie wohl nicht mit ihren Fans teilen.