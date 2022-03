Jörg Kachelmann macht sich über Cathy Hummels lustig und erteilt Trash-TV Absage

Trash-TV statt Wetterbericht? Jörg Kachelmann soll für ein Reality-Format angefragt worden sein. Doch der Moderator erteilt eine klare Absage und macht sich dabei noch über Cathy Hummels lustig.

Für gefallene Stars und Promi-Neulinge kann ein Auftritt in Reality-Shows eine lukrative Chance sein. Jörg Kachelmann sieht sich bislang noch nicht in der Situation, dass er bei einem derartigen VIP-Format teilnehmen müsse. Wie er jetzt auf Twitter enthüllt, wurde er offenbar für eine Trash-Sendung angefragt. In einer sehr deutlichen Absage teilt der Moderator auch gegen Cathy Hummels aus.

Jörg Kachelmann erteilt Absage an Trash-TV: "Bin elendstechnisch noch nicht so weit"

Jörg Kachelmann sollte offenbar in der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" dabei sein. Ein entsprechendes Angebot der Produktionsfirma "Seapoint", die Shows wie "Let's Dance", "Prominent getrennt" und "Prince Charming" produziert, veröffentlicht er auf Twitter. Doch der 63-Jährige scheint absolut kein Interesse an solchen Shows zu haben.

"Danke, ich bin elendstechnisch noch nicht so weit, ich moderiere noch alle zwei Wochen eine Talkshow am Freitagabend, vielleicht sollten Sie diese Woche mal reinschauen", lautet die Antwort von Jörg Kachelmann darauf. Dann wird er sogar noch deutlicher und schreibt: "Nach vier Jahren werde ich das zum Jahresende allerdings beenden. Falls ich im kommenden Jahr verarmt und mental verwahrlost sein sollte, melde ich mich mit vorauseilendem Gehorsam."

Kachelmann verteilt Seitenhieb auf Cathy Hummels

Im Zuge seiner harschen Absage holt er noch zum Schlag gegen Cathy Hummels aus. Die Münchnerin steht seit 2020 als Moderatorin für "Kampf der Realitystars" vor der Kamera. Für Jörg Kachelmann scheint sie offenbar eine komplette Fehlbesetzung zu sein. "Wenn ich Frau Hummels ersetzen könnte, wäre das eine andere Geschichte", erklärt er dazu. "Wie sie am Freitagabend sehen könnten, bin ich kein Moderationsautomat und habe noch nie mit Prompter gearbeitet, das freie Sprechen ist eine Fertigkeit, die vielen Formaten gut täte."

Cathy Hummels moderiert "Kampf der Realitystars" zum dritten Mal. © Karl Vandenhole, RTLZWEI

Ob Jörg Kachelmann mit "Moderationsautomat" direkt auf die Influencerin anspielt oder allgemein die Präsentation in Trash-Shows bemängelt, erklärt er in seinem Statement nicht. Allerdings wurde Cathy Hummels bereits in den ersten beiden Staffeln von "Kampf der Realitystars" für ihren Moderationsstil heftig kritisiert und im Netz als "emotionslos" und "Holzpuppe" bezeichnet. Doch sie lernt als Moderatorin dazu und präsentierte sich vergangenes Jahr schon etwas lockerer. Wie sie sich 2022 schlagen wird, bleibt abzuwarten. Die Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars" sind bereits abgeschlossen, der Starttermin steht noch nicht fest.

Aber eines scheint sicher: Jörg Kachelmann wird man nach dieser Ansage wohl nicht so schnell in einem Trash-Format sehen.