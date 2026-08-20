Neuer Freund von Katzenberger-Mutter: Altersunterschied bricht mit "tief verankerten Rollenbildern"

Iris Katzenberger sorgt mit ihrem Privatleben wieder für Furore. Die Mutter von Daniela Katzenberger hat ihren neuen Partner gezeigt – und der ist 22 Jahre jünger. Die AZ hat mit einer Paar-Expertin über die Herausforderungen einer Promi-Liebe mit großem Altersunterschied gesprochen.

Eigentlich sollte es im Jahr 2026 keine Rolle mehr spielen, wenn es in einer Beziehung einen großen Altersunterschied gibt. Promi-Paare wie Harrison Ford und Calista Flockhart (trennen 22 Jahre), Mick Jagger und Melanie Hamrick (trennen 40 Jahre) sowie Franz Müntefering und Ehefrau Michelle (trennen 40 Jahre) werden in der Öffentlichkeit längst akzeptiert. Doch wenn eine VIP-Frau einen jüngeren Mann an ihrer Seite präsentiert, ist auch heute der Aufschrei groß – wie bei Iris Katzenberger.

Neuer Freund: Das ist der Partner von Iris Katzenberger

Die 59-Jährige hat ihren neuen Partner gezeigt. Nach der Trennung von Ex Stefan Braun im April 2026 ist Iris Katzenberger frisch verliebt. Doch nicht jeder freut sich über die Beziehung, denn ihr Neuer ist 37 Jahre alt – und damit sogar zwei Jahre jünger als Tochter Daniela Katzenberger. Neben den zahlreichen Gratulanten melden sich auch Kritiker in den sozialen Medien zu Wort und unterstellen dem Realitystar, das Foto mittels KI generiert zu haben.

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"Doppelter Standard": Liebes-Profi spricht Klartext zu Altersunterschied

Berühmte Frauen geraten schnell in den Fokus, wenn sie mit deutlich jüngeren Männern zusammen sind. Neben Iris Katzenberger mussten auch schon Heidi Klum, Madonna und Cher Spötteleien über sich ergehen lassen. Warum wird bei den Promi-Damen ganz genau hingeschaut? "In unserer Gesellschaft existiert beim Thema Altersunterschied nach wie vor ein starker doppelter Standard", erklärt Paartherapeutin der AZ. "Während ein älterer Mann mit einer deutlich jüngeren Partnerin evolutionär und gesellschaftlich oft noch als Statussymbol toleriert wird, bricht eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann mit tief verankerten traditionellen Rollenbildern."

Paartherapeutin Hannah Gensch © Jasmin Breitenbach

Katzenberger-Mutter und Partner stehen vor "anspruchsvoller Aufgabe"

Dem Liebes-Profi zufolge würden viele Menschen von einer VIP-Frau mit jungem Partner besonders getriggert, da das Thema eigene Verunsicherungen mit Blick auf "Alter, Attraktivität und weibliche Selbstbestimmung" spiegle. Eine große Gefahr für die Beziehung liege in einem "massiven Projektionsdruck" von außen – ganz besonders, wenn es um eine prominente Frau wie Iris Katzenberger geht. "Das Paar steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, einen inneren Schutzraum um seine Liebe zu bauen", sagt Hannah Gensch. "Gelingt das nicht, besteht das Risiko, dass eine Beziehung nicht mehr für das eigene Glück gelebt wird, sondern unbewusst zu einem permanenten Rechtfertigungs- oder Beweisakt gegenüber Kritikern wird."

Kein Promi: Iris Katzenberger will neuen Mann aus der Öffentlichkeit raushalten

Iris Katzenberger hat bereits klargestellt, dass ihr neuer Partner nicht im Rampenlicht stehe – und dieses auch nicht suche. Könnte das zum Problem für die frische Liebe werden? Paartherapeutin Hannah Gensch ist sich sicher, dass die Beziehung unter bestimmten Voraussetzungen gelingen kann: "Die Person, die in der Öffentlichkeit steht, muss das Bedürfnis des Partners nach Anonymität zu 100 Prozent respektieren – ohne verdeckten Druck, ohne heimliche Schnappschüsse und ohne ständige Andeutungen. Die Partnerschaft braucht einen sicheren, unberührten Raum, der niemals als Content-Material dient. Nur wenn die Beziehung abseits der Kameras ihr eigenes, echtes Fundament bauen darf, hat sie auf Dauer eine Chance."