Neuer Freund von Iris Katzenberger: Partner ist jünger als Tochter Daniela

Iris Katzenberger (59) ist frisch verliebt – und ihr neuer Partner ist sogar jünger als Tochter Daniela (39). Die Mutter der Kult-Blondine soll ihren neuen Freund auf einem Weinfest kennengelernt haben. Der 37-Jährige möchte allerdings nicht ins Rampenlicht.

Im Leben von Iris Katzenberger gibt es einen neuen Mann. Die 59-Jährige ist frisch verliebt, berichtet "Bild". Und Iris Katzenbergers neuer Partner sorgt allein wegen seines Alters für Aufsehen: Der Mann an ihrer Seite ist 22 Jahre jünger als sie und damit sogar jünger als ihre Tochter Daniela Katzenberger.

Neuer Freund von Iris Katzenberger ist 37 Jahre alt

Die 39-jährige Kult-Blondine ist selbst seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Landschaft. Ihr neuer Stiefvater in spe möchte mit dem Promi-Rummel dagegen offenbar möglichst wenig zu tun haben.

Kennengelernt haben sich Iris und ihr neuer Partner am 25. Juli. Der Ort ihres ersten Treffens könnte dabei kaum bodenständiger sein: Die beiden kamen sich auf einem Weinfest näher – fernab von Kameras und Promi-Events.

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"Wissen beide, dass es enormen Gegenwind geben wird"

"Wir wissen beide, dass es einen enormen Gegenwind geben wird, aber das werden wir überstehen und halten fest zusammen", schreibt Iris Klein auf Instagram.

Der neue Mann an Iris' Seite will anonym bleiben

Der 37-Jährige hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Seinen Namen möchte er nicht öffentlich machen. Auch Interviews über die neue Beziehung oder gemeinsame Auftritte sind offenbar vorerst nicht geplant. Er soll zudem kein Interesse an TV-Formaten haben.

Damit steht er im deutlichen Gegensatz zu Iris Katzenberger, die seit vielen Jahren selbst im Reality-TV präsent ist – unter anderem auch als Mutter der bekannten Schwestern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser.

Iris Katzenberger ist wieder verliebt

Die neue Beziehung kommt nur wenige Monate nach der Trennung von Iris' vorherigem Partner. Im April hatten sich Iris Katzenberger und Stefan Braun (48) getrennt. Beide hatten damals erklärt, gemeinsam entschieden zu haben, künftig getrennte Wege zu gehen.

Iris Klein mit Ex-Freund Stefan Braun © IMAGO/Gartner

Neuer Freund von Iris Katzenberger: Kennenlernphase mit 22 Jahre jüngerem Mann

Nun ist Iris' Herz wieder vergeben. Und der neue Mann an ihrer Seite ist nicht nur deutlich jünger als die 59-Jährige, sondern sogar zwei Jahre jünger als ihre Tochter Daniela.

Während die Kult-Blondine selbst also 39 Jahre alt ist, steht ihre Mutter mit ihrem 37-jährigen Partner noch einmal ganz am Anfang eines neuen Liebeskapitels.