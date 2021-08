Nächster Model-Nachwuchs? Heidi Klum zeigt Tochter Lou (11)

Heidi Klum urlaubt aktuell mit Ehemann Tom, Schwager Bill und den Kindern auf der italienischen Insel Capri. Auf Instagram hat sie jetzt ihre Tochter Lou offen gezeigt. Wird da etwa an weiterem Model-Nachwuchs gearbeitet?

Wird Heidi Klum im Umgang mit ihren Kindern etwa lockerer? Bis vergangenes Jahr zeigte sie ihren Nachwuchs nie offen in den sozialen Medien. Doch nach Leni (17) präsentiert sie jetzt auch ihre elfjährige Tochter Lou.

Heidi Klum zeigt Tochter Lou auf Instagram

Auf Instagram zeigt sich Heidi Klum auf der italienischen Insel Capri. Auf einem Foto ist auch Lou zu sehen (Bild Nr. 2). Zwar ist ihr halbes Gesicht durch eine Maske verdeckt, aber soviel hat Heidi noch nie von ihrer jüngsten Tochter preisgegeben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ob sich die Elfjährige heimlich vor die Linse der Kamera geschlichen hat? Eher unwahrscheinlich, denn Heidi Klum hat das Foto immerhin selbst gepostet. Aber eigentlich hält das Model ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Nachdem sich Leni vergangenes Jahr zum ersten Mal öffentlich zeigen durfte und inzwischen eine erfolgreiche Modelkarriere gestartet hat, ist Heidi offenbar etwas entspannter in Bezug auf ihren Nachwuchs geworden.

Wird Heidi Klums Tochter Lou auch ein Model?

Vielleicht arbeitet der Klumsche Clan aber auch schon an der Laufsteg-Laufbahn von Lou. Ihren Modegeschmack scheint sie definitiv von Mama Heidi geerbt zu haben, denn auf dem Instagram-Post präsentiert sie sich mit pinken Haaren und einem farbenfrohen Sommerkleid. Ob die Elfjährige tatsächlich Model-Ambitionen hat oder doch eher eine Karriere abseits der Öffentlichkeit anstrebt, ist nicht bekannt.

Hochzeitstag mit Ehemann Tom Kaulitz: Heidi Klum zeigt sich im Brautkleid

Während sich die Fans von Heidi Klum über das Foto von Tochter Lou freuen, urlaubt das Model gemütlich mit ihrer Familie auf Capri. Dort feiert sie den zweiten Hochzeitstag mit Ehemann Tom Kaulitz und gratuliert ihm dazu auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Obwohl Heidi ein Weltstar ist, scheint es so, als könne sie auf der italienischen Insel nahezu unerkannt durch die Gassen schlendern. In ihrer Story zeigt sie sich auf einem belebten Platz, wo sie von niemandem beobachtet oder fotografiert wird. Vielleicht liegt es an den Mund-Nasen-Bedeckungen, dass Familie Klum inkognito bleibt.