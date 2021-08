Glamouröser Auftritt in Italien: Heidi Klum und Leni zeigen sich gemeinsam bei Gala

Lange hat man Leni Klum nicht zu Gesicht bekommen, doch seit ihrem 16. Geburtstag tritt sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum. Nun begeisterten die beiden gemeinsam bei einem Auftritt.

Was für ein glamouröser Auftritt! Heidi Klum (48) hat sich am Samstagabend gemeinsam mit ihrer Tochter Leni (17) auf einer Gala auf der italienischen Insel Capri gezeigt.

Heidi Klum und Leni ziehen alle Blicke auf sich

Mit ihren glamourösen Roben zogen die beiden alle Blicke auf sich. Heidi Klum erschien in einem silbernen, bodenlangen One-Shoulder-Kleid von Elie Saab, das durch seine Raffungen und einen hohen Beinschlitz bestach. Dazu trug das Topmodel ein paar zarte Metallic-Sandalen mit hohem Absatz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Tochter Leni begeisterte in einem goldenen Paillettenkleid von Versace. Der enge Schnitt brachte ihre schmale Taille zur Geltung. Ihre blonden Haare trug sie glatt. Dazu wählte sie lediglich ein paar dezente Ohrstecker.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Tom und Bill Kaulitz mit von der Partie

Auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (31) und dessen Zwillingsbruder Bill liefen am Samstag über den roten Teppich in Capri. Der Tokio Hotel-Gitarrist erschien in einem silbernen Metallic-Anzug und trug dazu ein schwarzes Hemd mit tiefem Aufschnitt. Bruder Bill wählte einen dunkelblauen Anzug und ein hochgeschlossenes Hemd mit Leoparden-Print. Die Familie verbringt derzeit ihren Urlaub in Italien.