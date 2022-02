Naddel lästert über Gesicht von Verona Pooth: "Wie sieht die denn aus?"

Ihre gemeinsame Vergangenheit liegt bereits Jahrzehnte zurück, trotzdem ist Nadja Abd el Farrag noch immer nicht gut auf Verona Pooth zu sprechen. Jetzt hat sie fies gegen ihre einstige Widersacherin geschossen.

Nadja Abd el Farrag und Verona Pooth haben eigentlich viel gemeinsam. Beide machten durch ihre Beziehungen mit Poptitan Dieter Bohlen Schlagzeilen, versuchten sich als Sängerinnen und moderierten sogar die gleiche Sendung ("Peep"). Doch während Verona vor allem als Unternehmerin immer größeren Erfolge feierte, ging es für Nadja bergab. Das scheint Naddel bis heute nicht verwunden zu haben.

Naddel über Verona Pooth: "Die hab ich überhaupt nicht erkannt"

Im Podcast "Lose Luder" spricht die Bohlen-Ex mit Désirée Nick über ihre einstige Beziehung zum Poptitanen. Die beiden waren von 1989 bis 2001 liiert. Doch 1996 kam es zu einer kurzfristigen Trennung. In diesem Jahr heiratete Dieter Bohlen dann Verona Pooth, die Ehe hielt allerdings nur wenige Wochen. Doch auch fast 26 Jahre später ist Naddel noch immer nicht gut auf die ehemalige Widersacherin zu sprechen.

"Also Verona hab ich neulich überhaupt nicht erkannt", sagt die 56-Jährige. Die beiden hätten sich zwar nicht persönlich getroffen, aber Naddel habe sie im TV gesehen. "Da dachte ich mir: Wie sieht die denn aus?" Vor allem über das Gesicht und die Augen von Verona Pooth lästert sie böse. Auch Désirée Nick teilt gegen die Unternehmerin aus und sagt: "Die hat nicht eine Falte, nur eine einzige, und auf der sitzt sie."

Désirée Nick: "Du siehst trotzdem das Alter"

Tatsächlich präsentiert sich Verona Pooth auch mit 53 Jahren mit einem verdächtig glatten Gesicht. Von Botox-Behandlungen hält sie allerdings nicht viel, wie sie im Oktober vergangenen Jahres erst klarstellte. "Damit kannst du ja nicht deinen ganzen Körper verändern." Ihr Schönheitsgeheimnis sei vor allem das Eincremen des ganzen Körpers.

Désirée Nick und Naddel scheinen jedoch nicht viel von diesem Tipp zu halten. "Du siehst trotzdem das Alter. Es ist eine völlige Fehleinschätzung zu glauben, dass durch ein straffes Gesicht das Alter weggebügelt wird", erklärt die Kabarettistin dazu. "Du merkst es an der Haltung, du merkst es an Gestus, du merkst es an der Sprache." Dass Verona Pooth darauf reagieren wird, ist nicht sehr wahrscheinlich.