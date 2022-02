Keine Freunde: Yeliz Koc teilt erneut gegen Ex Jimi Blue Ochsenknecht aus

Wie ist das Verhältnis zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin spricht auf Instagram offen darüber, wie sie zu ihrem Ex steht.

Yeliz Koc zeigt sich auf Instagram in Plauderlaune. Mit ihren Fans und Followern spricht sie über das Leben als Single-Mutter und verrät dabei auch Details über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Liefert sie damit etwa Zündstoff für einen neuen Streit?

Yeliz Koc stellt klar: Sie und Jimi Blue werden "wahrscheinlich keine Freunde"

Im September 2021 wurde die Trennung des einstigen TV-Traumpaares bekannt. Danach lieferten sie sich in der Öffentlichkeit eine fiese Schlammschlacht, in die sogar Natascha Ochsenknecht reingezogen wurde. Doch mit der Geburt des gemeinsamen Kindes beruhigte sich die Situation, die beiden schienen sich wieder anzunähern.

Im Februar 2022 legte Yeliz Koc dann allerdings nach. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie sie zu ihrem Ex stehe. "Aktuell sind wir Eltern einer wunderschönen Tochter", antwortete sie darauf. Klingt erstmal gar nicht böse, doch dann schrieb sie weiter: "Vielleicht sind wir irgendwann Freunde... aber dazu brauche ich Vertrauen und muss wissen, dass wenn es hart auf hart kommt, er zu 100 Prozent zu uns steht. Also werden wir wahrscheinlich nie Freunde."

Gemeinsame Tochter: Ex von Jimi Blue Ochsenknecht hat das alleinige Sorgerecht"

Im Oktober 2021 kam die gemeinsame Tochter Snow Elanie auf die Welt. Beide kümmern sich rührend um die Kleine, wie sie auf Instagram gerne zeigen. Doch wie Yeliz via Instagram erklärte, hat Jimi Blue kein Sorgerecht. In ihrer Instagram-Story schrieb sie dazu: "Ich habe das alleinige Sorgerecht."

Unterhalt bekomme sie nach eigener Aussage nicht von ihrem Ex: "Aktuell übernehme ich alles selbst." Hilfe erhalte die ehemalige Bachelor-Kandidatin jedoch von ihrer Mutter. "Ohne sie würde ich es nicht so gut hinbekommen."

Trotz der schwierigen Vergangenheit scheint Jimi Blue Ochsenknecht seine Ex unterstützen zu wollen. Während Yeliz für die Trash-Show "Kampf der Realitystars" drehte, hütete er die gemeinsame Tochter Snow Elanie. Doch ein Paar seien sie nicht, wie der Ochsenknecht-Sohn erst kürzlich klarstellte.