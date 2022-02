Viraler Hit von Anna Lewandowska: FC-Bayern-Spielerfrau sorgt für Lacher im Netz

Während Robert Lewandowski am Sonntag beim Spiel gegen Fürth brillierte, zeigte sich auch seine Ehefrau Anna von ihrer sportlichen Seite – und amüsierte damit ihre Follower.

Profisportlerin, Unternehmerin, Instagram-Star und Mutter: Anna Lewandowska ist mehr als nur eine Spielerfrau. Nach ihrer Karate-Karriere hat sie als Ernährungsexpertin gearbeitet und leitet mittlerweile mehrere Unternehmen. Ganz nebenbei begeistert die 33-Jährige ihre Follower auf Instagram - aktuell mit einem lustigen Video.

Am Sonntag schoss Ehemann Robert Lewandowski beim Spiel FC Bayern gegen Greuther Fürth zwei Tore. Auch Anna Lewandowski zeigte sich an diesem Tag beim Sporteln, allerdings von einer etwas anderen Seite. Die Mutter von zwei Kindern bewies beim Joggingausflug wahre Multitasking-Talente, denn sie war nicht allein unterwegs.

Anna Lewandowska mit Kindern und Hund beim Joggen

Die 33-Jährige lief durch einen Park und hatte dabei ihre beiden Kinder und einen Hund dabei. Ihre jüngste Tochter, die im Mai 2020 geboren wurde, schob sie in einem Kinderwagen vor sich her. Die älteste Tochter zog Anna Lewandowska dabei in einem Wagen, den sie an ihrer Hüfte befestigt hatte. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, nahm sie den mitlaufenden Hund sogar noch an die Leine.

Die Ehefrau von FC-Bayern-Spieler Robert Lewandowski postete ein Video ihres ungewöhnlichen Ausflugs auf Instagram. "Ich habe euch kürzlich erzählt, dass ich das Laufen im Winter vernachlässigt habe", schrieb sie dazu. "Aber ich bin zurück!! Heute 5 km mit zusätzlichen 30 kg süßem 'Gewicht'! Meine Motivation! Laufen mit Kinderwagen zählt angeblich doppelt… also in diesem Fall verdreifacht."

Fans feiern lustigen Clip von Robert Lewandowskis Ehefrau

Der Clip von Anna Lewandowska erreichte innerhalb weniger Stunden über 60.000 Klicks und wurde hundertfach kommentiert. "Das ist die hochmotivierte Variante des Laufens", schreibt ein Fan dazu. Ein weiterer teilt eigene Erfahrungen mit Kids beim Joggen: "Ich laufe auch mit zwei Kindern und einem Hund, habe aber einen Anhänger für zwei Personen und einen Hund am Gürtel. Ich bestätige - es ist nicht einfach."

Fitness und Ernährung: Anna Lewandowska verfolgt eigene Karriere

Während sich einige Spielerfrauen durch die Bekanntheit ihrer Männer definieren, hat Anna Lewandowska ein eigenes Business verfolgt. In ihrer Heimat Polen war sie eine erfolgreiche Karate-Sportlerin, gewann drei Medaillen bei den Weltmeisterschaften der Senioren und sechs Medaillen bei den Europameisterschaften.

Inzwischen hat sie ihre Profisportkarriere beendet und eine eigene Cafékette namens "Healthy Store by Ann" gegründet. Sie ist außerdem als Ernährungsberaterin tätig und betreibt eine Kosmetiklinie.

Hochzeitserinnerungen: So hat Robert Lewandowski um Annas Hand angehalten

Seit 2013 sind Robert Lewandowski und seine Frau Anna verheiratet. Im März 2021 erinnerte sich die 33-Jährige im Interview mit der " " an den Moment, als ihr Mann im gemeinsamen Urlaub um ihre Hand anhielt. "Als mir Robert auf Kuba einen Heiratsantrag gemacht hat, das war eine tolle Überraschung", sagte sie dazu.

Robert Lewandowski hat seine Anna 2013 geheiratet. © Radek Pietruszka/EPA/dpa

Dabei enthüllte Anna Lewandowska eine weitere Urlaubserinnerung, die sie mit ihrem Robert verbindet: "Als wir mal auf Mykonos waren und tagsüber auf der Terrasse getanzt haben. Einer der Mitarbeiter hat für uns spontan Justin Timberlake aufgedreht, 'Losing My Way', unser Lieblingslied."