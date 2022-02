Cathy Hummels denkt über ihr Leben nach - und leistet sich Photoshop-Panne

Cathy Hummels hat auf Instagram einen überraschend ernsten Beitrag geteilt. Ihren Followern fiel dabei aber nicht nur die ungewohnte Ernsthaftigkeit der 34-Jährigen auf - sondern auch ein Photoshop-Fail.

So richtig Ruhe ist bei Cathy Hummels (34) in letzter Zeit nicht eingekehrt: Zuerst die ständigen Gerüchte über ihr Liebesleben, dann Hassnachrichten und ablehnende Botschaften in den Sozialen Medien und schließlich auch noch der brutale Überfall in Thailand, bei dem sie ausgeraubt wurde und um ihr Leben bangte.

Cathy Hummels über negative Erfahrungen

Kein Wunder also, dass die TV-Moderatorin sich nun die Zeit nahm, um über ihr Leben zu reflektieren. In einem neuen Instagram-Post schlägt Hummels ungewohnt nachdenkliche Töne an sinniert darüber, wie sie in ihrem Leben mit negativen wie positiven Erfahrungen umgeht.

"Egal, was mir in meinem Leben passiert, negativ wie auch positiv, ich lerne stets aus meinen Erfahrungen", berichtet die 34-Jährige. "In der einen Sekunde ist das Leben in vollem Gange und in der nächsten Sekunde kann alles vorbei sein. Anders sein. Vorbei sein. Danke Leben! Ich werde dich noch mehr schätzen, weil ich es liebe zu leben", so die 34-Jährige, die auf dem Bild in einem goldenen Kleid und mit ernster Miene zu sehen ist. Denkbar, dass der kürzlich auf sie verübte Raubüberfall die Influencerin zu diesem Post bewegt haben könnte.

Viel Zuspruch für Cathy Hummels von ihren Fans

Von ihren Followern gab es reichlich Zustimmung. "Das ist eine sehr gute Einstellung", "Du hast recht, liebe Cathy. Passt gut auf euch auf" und "Sehr gute Einstellung, liebe Cathy. Und immer wieder geht die Sonne auf", sind im Kommentarbereich zu lesen.

Es gibt jedoch auch Follower, die sich kritisch zu dem Post äußern. Dabei geht es allerdings nicht um die Worte, sondern um das Bild. Denn auf diesem wollen einige Fans Manipulationen mittels Photoshop entdeckt haben. "Oha, war der Fliesenleger betrunken als er die Randleiste gesetzt hat?" schreibt einer ihrer Follower. "Photoshop macht das", antwortet ein weiterer Fan.

Hat Cathy Hummels mit Photoshop nachgeholfen?

Und an den Vorwürfen scheint wirklich etwas dran zu sein. Sieht man sich die Randleiste, die hinter Hummels verläuft, genauer an, fällt auf, dass diese auffällig verbogen aussieht. Hat die 34-Jährige also mit Photoshop nachgeholfen, um etwas schlanker zu wirken?

Eigentlich hat die 34-Jährige solche Bildbearbeitungen gar nicht nötig, wie ihr von vielen ihrer Fans auch bestätigt wird. "Du bist bezaubernd schön" und "Das Outfit steht dir mega" sind nur wenige der Komplimente, die in der Kommentarspalte zu lesen sind.