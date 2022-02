Bordkarte veröffentlicht: Hacker stornieren Flug von Gerda Lewis

Weil eine Freundin ihre Bordkarten auf Instagram öffentlich gepostet hat, wurden persönliche Daten von Gerda Lewis gehackt. Ebenso wurde der Rückflug aus Mexiko storniert. Die Ex-Bachelorette ist schockiert.

Promis, vor allem Social-Media-Stars, geben oft sehr viel über ihr Privatleben preis. Dass diese Freizügigkeit auch mal nach hinten losgehen und mit den persönlichen Informationen gegen den VIP vorgegangen werden kann, musste jetzt Gerda Lewis erleben.

Gerda Lewis gehackt - weil Freundin Bordkarten öffentlich postet

Die ehemalige Bachelorette wollte eigentlich einen gemütlichen Urlaub in Mexiko verbringen. Doch auf Instagram postete ihre beste Freundin, die "Love Island"-Bekanntheit Asena Neuhoff, Fotos von ihren Flugtickets. Ein großer Fehler, wie sich herausstellte. Durch die Ticketnummer hatten Unbekannte Zugriff auf persönliche Daten des TV-Stars und konnten den Flug sogar stornieren. "Das ist kein schönes Gefühl, man fühlt sich ausgeliefert", sagt Gerda Lewis dazu.

Zugang zu Handynummer und Adresse: Follower hackt Ex-Bachelorette

Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? In ihrer Instagram-Story erklärt die Ex-Bachelorette, was passiert ist. Ein Follower, den sie nicht namentlich erwähnen will, habe einen Screenshot der geposteten Tickets geteilt, um vermeintlich auf die Gefahren einer solchen Aktion hinzuweisen. "Immer wieder sehe ich Bordkarten, die einfach ohne Nachdenken auf Instagram gepostet werden. Warum das so gefährlich ist, zeige ich euch jetzt", schrieb die Person dazu. Tatsächlich soll sich der Unbekannte mit der Nummer auf dem Ticket Zugang zu den Daten von Gerda Lewis verschafft haben. "Man konnte meine Handynummer sehen, man konnte meinen Namen sehen, man konnte meine Adresse sehen", erklärt sie dazu geschockt.

Rückflug aus Mexiko storniert: Gerda Lewis muss neue Tickets buchen

Zwar habe die Person den Rückflug aus Mexiko nicht storniert, jedoch soll ein Nachahmer durch den Instagram-Post auf diese Idee gekommen sein. Die Tickets seien tatsächlich gecancelt worden. Gerda Lewis versteht nicht, warum ihr jemand mit dieser Aktion schaden wollte. "Was für ein Charakter muss man haben, um sich darüber zu freuen? Das hat mich einfach so schockiert." Ihr sei der stornierte Rückflug rechtzeitig aufgefallen und sie habe neue Tickets buchen können.

Das Erlebnis bezeichnet die TV-Beauty als "der absolute Horror". An ihre Fans richtet sie deshalb einen wichtigen Appell: "Bitte postet niemals eure Bordkarten im Internet. Das war uns so eine Lehre, das wird uns nie wieder passieren." Die Person, die auf die Möglichkeit der Hacker-Attacke hingewiesen hat, habe sie nicht angezeigt. Sie sei schließlich selbst schuld gewesen, wie sie beteuert. "Wir haben es [die Bordkarten, d.R.] ja selbst hochgeladen."