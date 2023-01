Nackt-Verbot im Dschungelcamp: Daniela Katzenberger untersagt Lucas Cordalis den Hüllenlos-Auftritt

In wenigen Tagen darf Lucas Cordalis doch noch ins Dschungelcamp einziehen. Ehefrau Daniela Katzenberger hat aber eine klare Ansage an ihren Göttergatten, was er im TV darf und was nicht.

04. Januar 2023 - 16:13 Uhr | AZ

Lucas Cordalis fliegt ins Dschungelcamp, doch nicht ohne klare Regeln von Ehefrau Daniela Katzenberger. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Vergangenes Jahr hatte Lucas Cordalis sagenhaftes Pech: Nachdem er unbedingt zu Ehren seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis ins Dschungelcamp einziehen wollte, wurde seine Teilnahme aufgrund einer Corona-Infektion gestrichen. Jetzt ist es endlich so weit und der Sänger darf sich in Australien beweisen – aber nicht ohne klare Regeln, die von Ehefrau Daniela Katzenberger vorgegeben sind. Ansage von Daniela Katzenberger: Lucas Cordalis muss Badehose im Dschungel anbehalten Die kultige TV-Blondine hat ihrem Mann einen Brief geschrieben, den sie in der " " veröffentlicht hat. Darin erklärt sie, warum er der geeignete Kandidat für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sei. "Schließlich hast du doch deine größte Dschungelprüfung – sechs Jahre Ehe mit MIR – schon längst bestanden", witzelt Daniela Katzenberger. Es gibt aber auch eine Ansage von der prominenten Ehegattin: "Nur zwei Sachen, lieber Lucas, bleiben bitte schön geheim: mein wahres Gewicht und deine griechische Cannelloni! Die lässt du beim Duschen und Baden im Dschungel bitte schön verpackt, egal wie sehr es nach den Prüfungen unter der Badehose juckt und krabbelt." Das bedeutet, dass Lucas Cordalis ein definitives Nackt-Verbot von Daniela Katzenberger erteilt bekommen hat. Denn immerhin würde, neben ihr selbst und Schwiegermutter Iris Klein, die gemeinsame Tochter Sophia ihrem Promi-Vater bei seiner Dschungelcamp-Teilnahme zuschauen. Könnte Daniela Katzenberger selbst ins Dschungelcamp gehen? Für Familie Katzenberger-Cordalis ist ein Auftritt in der Trash-Show nichts Neues mehr. In der Sendung waren bereits Costa Cordalis, Iris Klein und Jenny Frankhauser zu sehen – zwei konnten am Ende sogar den Sieg einfahren. Ob Daniela Katzenberger selbst mal bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen sein wird? In der Vergangenheit hat sie eine Teilnahme vehement abgelehnt, aber vor wenigen Tagen erklärte sie in ihrer Instagram-Story, dass sich das zukünftig vielleicht ändern könnte. Allerdings könnte die Kult-Blondine damit nicht sich selbst, sondern ihren Stiefvater Peter Klein gemeint haben. Der war bereits dreimal als Begleitperson dabei – für Ehefrau Iris (2013) und für Schwiegersohn Lucas (2022 und 2023). Vielleicht wird der gelernte Maler und Lackierer 2024 aus der zweiten Reihe hervortreten und selbst als Promi-Kandidat antreten.