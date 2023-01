Melody Haase früher und heute: Wie hat sich die DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin verändert?

Mit ihrer Teilnahme bei DSDS hat Melody Haase ihre TV-Karriere gestartet. 2023 könnte für sie sogar die Teilnahme im legendären Dschungelcamp drin sein. Doch ist was eigentlich über das Privatleben der Sängerin bekannt? Hat sie einen Freund?

Das Dschungelcamp 2023 ist noch nicht einmal gestartet, das gibt es schon den ersten Wirbel um die Kandidaten. Melody Haase ist zwar nicht offiziell dabei, das könnte sich aber schnell ändern. Die AZ hat sich den Werdegang der Ersatz-Kandidatin mal genauer angeschaut.

Start bei DSDS: So sah Melody Haase früher aus

2014 suchte Melody Haase im Alter von 19 Jahren das Rampenlicht und trat zum Casting bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" an – mit Erfolg. Zwar schaffte sie es nicht unter die Top 10, aber immerhin durfte sie bei der ersten Live-Sendung Bühnenluft schnuppern. Sie landete auf dem elften Platz und konnte sich durch ihr extrovertiertes Auftreten eine Karriere im Reality-TV aufbauen.

Optisch hat sich Melody Haase in den letzten Jahren ziemlich verwandelt, ihr Auftreten auf den roten Teppichen ist definitiv etwas freizügiger geworden. So sah sie 2014 zu ihren DSDS-Zeiten aus:

Melody Haase beim Finale RTL-Show DSDS 2014 in Köln. © IMAGO / Lumma Foto

In diesen TV-Shows war Melody Haase bereits zu sehen

Doch die Casting-Sendung sollte nur den Anfang ihrer Karriere markieren. Inzwischen war Melody Haase in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen. 2017 suchte sie etwa in der Nackt-Dating-Show "Adam sucht Eva" nach einem geeigneten Partner.

Auch bei "Ex on the Beach" versuchte sie 2021 ihr Glück in Sachen Liebe und trat im gleichen Jahr mit Prinzessin Xenia von Sachsen bei "#Couplechallange" an. Die beiden konnten am Ende tatsächlich gewinnen und freuten sich über einen Gewinn von 65.000 Euro.

Melody Haase: Das macht die Reality-TV-Beauty heute

Nach wie vor gibt es Melody Haase noch im Trash-TV zu sehen, wo sie dem Publikum ihre wilde Seite präsentiert. Aber auch in den sozialen Medien hat sie eine erfolgreiche Laufbahn eingeschlagen. Auf Instagram folgen der Sängerin 145.000 Fans, die sie gerne mit sexy Fotos versorgt.

Auch auf Bezahl-Plattformen wie OnlyFans zeigt Melody Haase ihren Followern gerne ihre freizügige Seite. Mit Nackt-Model Micaela Schäfer hat sie sogar ein gemeinsames Sextape aufgenommen. Doch das Erotik-Business sei nicht ihr Ziel: "Ich empfinde das nicht als Start in die Erotik-Branche", verriet sie im Gespräch mit . Ihre Passion sei auch weiterhin "Reality-TV und Musik".

Hat Melody Haase einen Freund?

Die Reality-TV-Beauty soll bereits mit einigen Promi-Männern, darunter etwa DSDS-Kollege Daniele Negroni, geturtelt haben. In einem Youtube-Video berichtete sie sogar, dass Paris Hilton ihr einen Schwarm ausgespannt habe. "Ich bin Melody, ich kann dann auch mal einpacken gegen die Paris", erklärte sie 2015 lachend. Über einen aktuellen Freund ist jedoch nichts bekannt.

Dschungelcamp 2023: Wird Melody Haase etwa Martin Semmelrogge ersetzen?

Bald könnte für die ehemalige DSDS-Sängerin der Hauptgewinn in Sachen Trash-TV anstehen, denn sie soll Ersatzkandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sein. Der Sender RTL hatte sich bei der Vorstellung der eigentlichen Kandidaten eine Panne geleistet und aus Versehen auch Melody Haase bei Dreharbeiten für den Show-Vorspann gezeigt. Auch Busenfreundin Micaela Schäfer spoilerte im Gespräch mit der AZ eine mögliche Teilnahme: "Melody Haase ist zum Beispiel auch eine 'Nacktschnecke' und ich hoffe, dass sie sich im Dschungelcamp auch so zeigt, wie sie sich mir gegenüber präsentiert."

Ihr großer Auftritt im Dschungelcamp könnte schneller kommen als gedacht, denn bislang ist Kandidat Martin Semmelrogge nicht nach Australien gereist. Wie " " berichtet, hat sich Melody bereits auf den Weg nach Down Under gemacht, um den Schauspieler gegebenenfalls zu ersetzen. Ob sie den Trash-VIPs am Lagerfeuer tatsächlich Gesellschaft leisten darf, ist bislang noch unklar.