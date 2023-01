Chaos vor Dschungelcamp-Start? Kandidat Martin Semmelrogge fehlt in Australien

Es herrscht große Vorfreude auf das Dschungelcamp 2023, die Kandidaten sind bereits in Australien. Doch ein Promi fehlt bislang. Was ist mit Schauspieler Martin Semmelrogge?

Ab dem 13. Januar läutet das Dschungelcamp die Trash-TV-Saison 2023 ein, die illustre Kandidaten-Runde um Verena Kerth, Lucas Cordalis und Claudia Effenberg ist nach Australien gereist. Aber nicht alle Promis sind bereits in Down Under, denn Martin Semmelrogge befindet sich noch in Deutschland. Darf er etwa nicht ausreisen?

Martin Semmelrogge nicht nach Australien gereist – das sagt RTL

Eigentlich sollte der Schauspieler mit seinen VIP-Mitstreitern am 2. Januar von Frankfurt nach Brisbane fliegen, wie " " berichtet. Allerdings blieb Semmelrogge in Deutschland zurück. Droht seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" etwa zu platzen? Der Sender erklärte dazu: "Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe."

Es könnte aber mehr dahinterstecken als bislang bekannt gegeben wurde. Martin Semmelrogge muss, wie alle Dschungelcamp-Kandidaten, einen Antrag auf ein Visum stellen. Auf der Website von " " wird beim Beantragen unter anderem die Frage gestellt: "Haben Sie irgendwann in der Vergangenheit gegen das geltende Recht verstoßen, verurteilt ggf. inhaftiert wurden?" Der Schauspieler ist tatsächlich vorbestraft, saß sogar bereits im Gefängnis. Das könnte eine mögliche Einreise nach Australien erschweren.

Mit Vorstrafe keine Einreise nach Australien – so erging es Bert Wollersheim 2016

Ob Martin Semmelrogge tatsächlich nicht ins Dschungelcamp reisen darf, ist bislang nicht bekannt. Jedoch gab es bereits den Fall, dass einem deutschen VIP die Einreise nach Down Under verweigert wurde. 2016 wollte Rotlicht-Größe Bert Wollersheim seine damalige Ehefrau Sophia unterstützen. Aufgrund seiner Vorstrafen musste er das Land aber wieder verlassen und konnte daher seine Angebetete nur in Deutschland im TV bewundern.