Promi-Zoff en masse: Wird es das krawalligste Dschungelcamp aller Zeiten?

Claudia Effenberg vs. Verena Kerth vs. Tessa Bergmaier vs. Cosimo Citiolo – das diesjährige Dschungelcamp ist noch nicht einmal gestartet und die Promis liegen schon voll im Clinch. Was ist los in Down Under, wer hat ein Problem mit wem und warum? Die AZ erklärt die Hintergründe.

10. Januar 2023 - 16:46 Uhr | Sven Geißelhardt

Oben v.l.: Jolina Mennen, Cosimo Citiolo, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Papis Loveday und Verena Kerth Unten v.l.: Lucas Cordalis, Markus Mörl, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Gigi Birofio © RTL