Nachricht von Sohn Emilio (†18): Simone Ballack spricht über letzte WhatsApp

Den Tod des eigenen Kindes kann man nur schwer verarbeiten – das weiß Simone Ballack ganz genau. Im Dschungelcamp hat sie über ihren Sohn Emilio gesprochen, der mit 18 Jahren gestorben ist. Dabei enthüllt sie den Inhalt seiner letzten WhatsApp-Nachricht.

Der Gang ins Dschungelcamp 2026 dürfte für Simone Ballack kein leichter gewesen sein. Die Unternehmerin und Society-Lady musste etwas ertragen, das keine Mutter je erleben sollte: Mit nur 18 Jahren starb ihr Sohn Emilio bei einem tragischen Unfall in Portugal. Jetzt hat sie öffentlich über den Moment gesprochen, als sie vom Tod ihres Kindes erfahren hat – und verraten, woraus sie ihre Kraft schöpft.

Schwere Kindheit: Simone Ballack packt über ihre Eltern aus

Ihre Kinder sind für Simone Ballack ihr Ein und Alles. Zusammen mit Ex-Mann Michael Ballack hat sie drei Söhne: Louis (*2001), Emilio (*2002, †2021) und Jordi (*2005). Dass die ehemalige Spielerfrau ein sehr enges Verhältnis zu ihnen hat, kommt nicht von ungefähr – sie selbst hatte in ihrer Kindheit und Jugend keine gute Beziehung zu ihren Eltern. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" verriet sie, dass sie heute keinen Kontakt zu Mutter oder Vater habe.

Tragischer Verlust: Sohn Emilio starb 2021 mit nur 18 Jahren

Ihre eigene Familie ist Simone Ballack heilig. Der schreckliche Unfall ihres Sohnes veränderte das Leben der Münchnerin nachhaltig. Im Dschungelcamp sprach sie über die grausame Todesnacht. "Ich war die ganze Nacht wach und konnte nicht schlafen. Ich habe dann im Zimmer meines Sohnes geschlafen, was ich normalerweise nie tue, und dann hat das ganze Haus vibriert", berichtete sie an Tag 10 im Gespräch mit Samira Yavuz. "Keiner hat das gehört außer mir – und dann klingelte das Telefon."

Simone Ballack ist sich sicher: Ihr Sohn war im Moment seines Todes bei ihr. Auch heute noch spüre sie seine Anwesenheit, was der ehemaligen Münchnerin Kraft gebe. "Er ist auch noch nicht ganz weg, er ist noch da. Das merke ich."

Michael Ballack mit seinen Söhnen im Jahr 2013. © imago/MIS

Letzte WhatsApp-Nachricht von Sohn Emilio an Simone Ballack

Kurz vor seinem Tod bekam Simone Ballack eine ungewöhnliche Nachricht von ihrem Sohn geschickt. Diese letzte WhatsApp beschäftigt die Unternehmerin bis heute. "Die letzte WhatsApp von meinem Sohn waren zwei Herzen", verriet sie im Dschungelcamp. "Er hat mal ein Herz geschickt, mal ein Küsschen, aber nie zwei Herzen." Sie ist sich sicher, dass das etwas zu bedeuten hatte und ihr Sohn noch immer an ihrer Seite sei. "Ich glaube total an Energien. Ich erlebe das hier im Dschungel viel intensiver als zu Hause." TV-Kollegin Samira Yavuz machte das Gespräch mit Simone Ballack sichtlich zu schaffen. Im Dschungeltelefon sagte sie unter Tränen: "Ich finde es krass, was Simone erlebt hat. Einfach nur grauenvoll. Sie hat eine letzte Nachricht von ihrem Kind auf dem Handy, aber er existiert nicht mehr. Mir tut das so leid für sie. Es ist das Schlimmste, was einer Mama je passieren kann."

Ich bin froh und dankbar, dass ich meine zwei Jungs habe. Und der dritte passt von oben auf. Es ist gut zu wissen, dass das alles nicht so endlich ist. – Simone Ballack spricht im Dschungelcamp über ihren Verlust

Die Ex von Michael Ballack hat einen kleinen Teil ihres Sohnes mit ins Dschungelcamp gebracht. Wie sie der AZ vorab exklusiv verraten hatte, spielte sie mit dem Gedanken, eine besondere Kette mitzunehmen. Darin verarbeitet ist ein Stein, der aus einem Teil von Emilios Asche hergestellt wurde. Nachdem RTL ihr versichert hatte, dass im Falle einer Abnahme von Luxusgegenständen oder einer Dschungelprüfung das Schmuckstück sicher verwahrt sei, entschied sie sich tatsächlich dafür, die Kette auch im australischen Busch umzulegen.

Welche Kraft man aufbringen muss, um solch einen Verlust zu verarbeiten, ist unvorstellbar – aber Simone Ballack scheint diesen Weg erfolgreich zu gehen: "Ich bin froh und dankbar, dass ich meine zwei Jungs habe. Und der dritte passt von oben auf. Es ist gut zu wissen, dass das alles nicht so endlich ist."