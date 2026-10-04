Nach Trennung von Lisa: Thomas Müller ganz verliebt mit neuer Freundin unterwegs

Länger wurde gemunkelt, nun darf es jeder sehen: Thomas Müller ist glücklich an eine neue Frau vergeben. Mit der Französin Eve Rose Bitbol machte er erst vor wenigen Tagen das Oktoberfest unsicher. Jetzt zeigt sich das Paar total vertraut in Paris.

Im Juni 2026 hatten Thomas (37) und Lisa Müller (37) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Ende Juli kamen dann erste Gerüchte um eine neue Partnerin an der Seite des Fußballers auf. Die elf Jahre jüngere Französin Eve Rose Bitbol (26) hat ihm den Kopf verdreht. Eine offizielle Bestätigung ist längst nicht mehr nötig, denn: Das Paar zeigt sich nach einem Oktoberfestbesuch jetzt total vertraut in Paris – ganz romantisch in der "Stadt der Liebe".

Thomas Müller und Freundin Eve Rose: Total verliebt in Paris

Der Fußballer und die Studentin wurden in Paris beim Verlassen des Restaurants Costes gesichtet. Aufnahmen, die auf Instagram geteilt wurden, zeigen, wie Thomas Müller den Arm fest um die Hüfte seiner hübschen Freundin legt. Zusammen geben sie ein stimmiges Bild ab: Müller in schwarzer Hose, schwarzem Shirt und khakifarbenem Hemd, seine Liebste in einem schlichten, schwarzen Etuikleid.

Auch Mats Hummels (37) und Model-Freundin Nicola Cavanis (27) waren in Paris mit von der Partie. In dem kurzen Videoclip, der vor dem Pariser Restaurant entstanden ist, sind die beiden ein paar Meter hinter Thomas Müller und Eve Rose Bitbol zu sehen. Zwischen den Profi-Kickern und ihren Herzensdamen scheint sich ein solides Vierergespann entwickelt zu haben, denn: Es ist nicht der erste gemeinsame Auftritt.

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Oktoberfest: Thomas Müller und Mats Hummels mit Freundinnen unterwegs

Vor wenigen Tagen wurden Thomas Müller, Eve Rose Bitbol sowie Mats Hummels und Nicola Cavanis zusammen auf dem Oktoberfest gesehen. Wie die Abendzeitung exklusiv berichtete, feierten die Glamour-Paare zunächst im Bratwurst-Zelt der Wirte Eva und Werner Hochreiter. Die Location ist ein beliebtes Ziel unter Wiesn-Promis, die in einem geschützten Rahmen anstoßen wollen. Denn im Innenbereich vom Bratwurst-Zelt gibt es gerade einmal 558 Sitzplätze.

Doch schlussendlich kam es auch für das prominente Quartett zu Fan-Begegnungen. An einem Schießstand wurden die Fußballstars mit Partnerinnen erkannt. Es bleibt spannend, wohin Thomas Müller und Mats Hummels ihre schönen Herzensdamen als Nächstes ausführen werden.