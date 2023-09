Nach Trennung: Ist Sophia Thiel bereit für einen neuen Freund? Mit der AZ spricht sie über Date-Wünsche

In wenigen Tagen wird auf der Wiesn das erste Bier gezapft und dann ist auch wieder die Flirt-Saison eröffnet. Auf dem Oktoberfest werden zahlreiche Promis erwartet – wie etwa Sophia Thiel. Wie hält die Influencerin es mit einer harmlosen Schäkerei? Ist sie nach der Trennung von Freund Raphael dafür überhaupt bereit? Wie sollte das erste Date für sie ablaufen? Die AZ hat bei ihr vor dem Anstich nachgefragt.

Nur noch wenige Tage, dann heißt es auf der Münchner Theresienwiese zum 188. Mal: O'zapft is! Auf dem Oktoberfest 2023 werden neben hunderttausenden Touristen auch namhafte VIPs erwartet, die die Promi-Zelte zum Kochen bringen und mit ihren Auftritten für Blitzlichtgewitter sorgen werden. Unter den prominenten Wiesn-Gästen wird auch Sophia Thiel sein. Sie lebt zwar inzwischen in Berlin, stammt aber gebürtig aus Rosenheim, hat in München gelebt und daher ist ein Oktoberfestbesuch fast schon Pflicht. Die Influencerin wird heuer auch kommen. Wird bei der Single-Lady vielleicht sogar Flirt-Stimmung aufkommen? Wie sie über Wiesn-Dates denkt und ob sie nach der Trennung von Ex Rafael überhaupt bereit für eine neue Liebe ist – darüber hat sie mit der AZ gesprochen.

Oktoberfest-Spaß und Achterbahn-Rausch für Sophia Thiel: "Ich muss noch eine Begleitung finden"

Bereits in der ersten Wiesn-Woche wird Sophia Thiel in München vorbeischauen, um eine gute Promi-Freundin zu unterstützen. "Ich bin auch wieder auf dem Wiesn-Bummel von Cathy Hummels dabei", sagt sie vorfreudig. Aber wo wird man die Fitness-Queen am ehesten antreffen: im Zelt oder beim Bummeln auf dem Festgelände? "Ich bin ja nicht so die Zeltgängerin, Bier und zu der Musik schunkeln ist nicht meins. Ich freue mich eher auf die Fahrgeschäfte (lacht). Aber dafür muss ich noch eine Begleitung finden, die krassen Attraktionen will keiner mit mir fahren", sagt sie im Gespräch mit der AZ.

Cathy Hummels und Sophia Thiel beim Wiesn-Bummel 2022 – auch 2023 sind die beiden wieder gemeinsam unterwegs. © BrauerPhotos

Wiesn-Flirt für Sophia Thiel? "Männer scheinen Angst vor mir zu haben"

Vielleicht wird sich vor Ort spontan ein Begleiter finden lassen, immerhin ist das Oktoberfest der perfekte Ort für einen kleinen Flirt. Im Juni 2023 gab Sophia Thiel die Trennung von ihrem damaligen Partner, Raphael Birchner, bekannt. Daher dürfte klar sein, wie sie die Schleife an ihrem Dirndl tragen wird: auf der linken Seite! Aber trauen sich die Herren überhaupt, eine Promi-Dame wie die Influencerin anzusprechen? "Nein, aber ich weiß nicht, warum. Männer scheinen irgendwie Angst vor mir zu haben. Ich werde schon angeguckt, aber da scheint eine gewisse Hürde zu sein."

Doch auf eine Schäkerei auf der Wiesn will sich Sophia Thiel nicht unbedingt einlassen, wie sie gegenüber der AZ betont: "Ehrlich gesagt passt für mich das Paket Oktoberfest, Lederhose, besoffen und dann angequatscht werden eh nicht zusammen (lacht). Ich würde lieber woanders jemanden kennenlernen wollen." Cathy Hummels allerdings würde sich freuen, wenn ein Promi-Gast auf ihrem Wiesn-Bummel die Liebe finden würde. "Der Spaß und die Liebe sollen bei meinem Wiesn-Bummel im Fokus stehen. Ich bin Single, aber glaube an die Liebe. Es wäre doch toll, wenn jemand auf meinem Event die Liebe seines Lebens finden würde", sagt die Ex von Mats Hummels in der AZ.

Bootsfahrt im Sommer, Eisbaden im Winter: So stellt sich Sophia Thiel das perfekte Date vor

Sophia Thiel hat eine etwas andere Vorstellung vom ersten Date als zwischen Bierbänken, Fahrgeschäften und tausenden Besuchern als potenzielle Schaulustige. "Ich bin ein absoluter Fan von Seen. Im Sommer auf den Tegernsee mit dem Motorboot rausfahren, fände ich total romantisch. Im Winter wäre Eisbaden irgendwie witzig, könnte aber abschreckend wirken. Ich bin 28 Jahre alt und hatte erst zwei Beziehungen und auch erst zwei Dates, deshalb bin ich auch nicht gut darin. Aber ich bin für alles offen."

Wäre die Fitness-Queen nach dem Liebes-Aus überhaupt bereit für einen neuen Partner in ihrem Leben? Dazu sagt sie zur AZ ganz klar: "Meine Trennung ist aber noch nicht so lange her, daher habe ich aktuell noch keinen Kopf dafür." Und auch eine ausgelassene Party mit viel Bier wird es für Sophia Thiel auf der Wiesn nicht geben. "Ich muss [...] aufpassen, wie ich mich verhalte. Ich brauche mich etwa nicht volllaufen zu lassen, damit später besoffene Fotos von mir kursieren (lacht). Ich trinke nur, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich auch loslassen kann." Auf einem der bekanntesten Volksfesten der Welt, mit zahlreichen Fotografen, die auf den perfekten Schnappschuss eines Promis warten, ist das nicht die schlechteste Idee. Daher verlegt die Influencerin das Feiern lieber ins Private – und auch bei einem ersten Kennenlernen mit einem neuen Mann muss nicht unbedingt die versammelte Presse Münchens dabei sein.