Nach Tod von Willi Herren: Melanie Müller attackiert "Promis unter Palmen"-Kollegen

Ein paar Tage nach dem Tod von Willi Herren hat sich jetzt auch Schlagerstar Melanie Müller zum Ableben ihres Kollegen geäußert. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, in dem sie böse Vorwürfe gegen einige ihrer "Promis unter Palmen"-Kollegen erhebt.

Melanie Müller und Willi Herren kannten sich seit Jahren. Früher waren sie nicht gut aufeinander zu sprechen, doch nach dem gemeinsamen Auftritt bei "Promis unter Palmen" hatte sich das geändert. Umso härter traf die Schlagersängerin der plötzliche Tod ihres Kollegen am 20. April. In einem Instagram-Clip hat sie sich jetzt persönlich zu Wort gemeldet und rechnet dabei auch mit "Promis unter Palmen"-Mitstreitern ab.

Melanie Müller über "Promis unter Palmen"-Absetzung: "Das hätte Willi nicht gewollt"

"Ich find's nicht schön, dass die Sendung abgesetzt ist, weil das hätte Willi auch nicht gewollt", erklärt Melanie Müller in dem Video. In letzter Zeit habe sie sich mit Willi Herren sehr gut verstanden.

Willi Herren (†45) und Melanie Müller bei einer Veranstaltung 2014. © IMAGO / Eduard Bopp

Dann wird die Schlagersängerin aber deutlich und attackiert einige Kollegen aus "Promis unter Palmen". Sie wirft den TV-Stars vor, sich als "best Buddys" von Willi Herren zu bezeichnen und neben den Beileidsbekundungen fleißig Werbung zu posten. "So kommt man eben mit seiner Trauer klar", sagt Melanie Müller in einem wütenden Ton.

Melanie Müller wütend: "Schade, dass Deutschland nicht sieht, wie schei*** ihr wart"

Für einige Protagonisten der Trash-Show sei es ihrer Meinung nach ein Vorteil, dass die restlichen Episoden nach Willi Herrens Tod nicht mehr ausgestrahlt werden. "Drei, vier Leute aus 'Promis unter Palmen', denen würde es natürlich direkt in die Karten spielen, dass 'Promis unter Palmen' nicht mehr ausgestrahlt wird. Schade, dass Deutschland nicht sieht, wie schei*** ihr eigentlich wart in der Sendung, und wie schei***-egal es euch ist, dass unser liebe Kollege nicht mehr unter uns weilt", stellt die Schlagersängerin in dem Instagram-Clip klar.

Gegen welche Promis Melanie Müller diese bösen Vorwürfe erhebt, ist nicht bekannt. Dragqueen Katy Bähm, die ebenfalls bei "Promis unter Palmen" zu sehen war, unterstützt die Wutrede der Schlagersängerin und schreibt in den Kommentaren: "Und dafür liebe ich dich - immer ne klare Ansage. [...] Wirklich schade .. dass manche Leute so gut aus der Sache rauskommen. Spielt denen echt in die Karten."

In dem Promi-Streit scheint das letzte Wort aber noch nicht gesprochen zu sein, wie Melanie Müller andeutet: "Postet weiter eure Werbung, seid weiter so schei***, feindet mich weiter so an, denn der letzte Schachzug kommt von mir."