Nach Gefängnisstrafe für Boris Becker: Söhne Elias und Noah sprechen über Entlassung

Kurz vor Weihnachten durfte Boris Becker nach sieben Monate Haft das Gefängnis verlassen. Jetzt haben seine Söhne Elias und Noah über die Entlassung ihres Promi-Vaters gesprochen.

Boris Becker hat im Gefängnis eine schwere Zeit erlebt, nachdem er wegen Insolvenzverschleppung zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Etwas mehr als sieben Monate musste der gefallene Tennis-Held absitzen, im Dezember 2022 durfte er dann als freier Mann nach Deutschland ausreisen. Auch für seine Familie war die Situation schwer, die Söhne Elias und Noah haben jetzt erstmals öffentlich darüber gesprochen.

Promi-Söhne über Knaststrafe von Boris Becker: "Wir gehen offen damit um"

Bereits während der Gerichtsverhandlung präsentierten sich die Promi-Söhne von Boris Becker als Einheit, begleiteten ihn zu Gerichtsterminen und besuchten ihn später im Knast an der Seite von Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Die Gefängnisstrafe des ehemaligen Profisportlers ist für die Familie kein Tabuthema. "Wir gehen offen damit um, wenn Probleme auftauchen und haben viel über FaceTime kommuniziert", sagen Noah und Elias Becker im Gespräch mit "Bunte".

Noah Becker: "Familie ist das Wichtigste"

Über die Freilassung von Boris Becker sind die Söhne froh und erklären dazu: "Aber natürlich sind wir alle erleichtert." Die Beckers präsentieren sich als Einheit und unterstützen sich auch in schweren Situation gegenseitig. "Familie ist das Wichtigste und wir halten auch in Krisenzeiten zusammen", sagt Noah Becker. "Das ist für uns selbstverständlich."

Noah Becker lebt inzwischen in Berlin und arbeitet als DJ und Künstler. Bruder Elias hat sich in Großbritannien einen Namen als Model gemacht und zählt sogar zu den begehrtesten Junggesellen des Landes. Inzwischen ist er zum Studium nach New York gezogen.