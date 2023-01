Private Fotos von Michael Schumacher: Sohn Mick präsentiert rührenden Vater-Sohn-Moment

Michael Schumacher feiert am 3. Januar seinen 54. Geburtstag. Mit rührenden Worten und privaten Bildern hat Sohn Mick seinem prominenten Vater zu dessen Ehrentag gratuliert.

Mick Schumacher sorgt aktuell mit emotionalen Zeilen an seinen Vater für einen Gänsehaut-Moment. Michael Schumacher ist am Dienstag (3. Januar) 54 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hat der Rennfahrer-Sohn in der privaten Fotokiste gekramt und präsentiert auf Instagram einen bewegenden Vater-Sohn-Moment.

So herzlich gratuliert Mick Schumacher Papa Michael zum 54. Geburtstag

Auf dem Schnappschuss sind Michael Schumacher und Mick zu sehen, wie sie lässig hinter einem Bilderrahmen posieren. Die Aufnahme ist schon einige Jahre alt, wann und wo das Foto entstand, ist nicht bekannt. "Herzlichen Glückwunsch an den besten Vater, ich liebe dich", schreibt Mick Schumacher an seinen Vater und rührt damit seine Fan-Gemeinde auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mit diesem kurzen Satz und dem privaten Foto sorgt der Sohn von Michael Schumacher für einen Gänsehaut-Moment. Innerhalb weniger Stunden wird der Beitrag über 400.000-mal geliked, Tausende Fans kommentieren das Bild. Profisportlerin Lindsay Vonn und Stuntmann Jeff Provenzano senden ein Herz an das prominente Vater-Sohn-Duo, und auch Ferrari-Kollege Gino Rosato gratuliert zum Geburtstag.

Michael Schumacher ist stolz auf seine Kinder Mick und Gina

Michael Schumacher ist nach einem schweren Ski-Unfall 2013 nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Trotzdem könnte er wohl kaum stolzer auf Mick sein. Der 23-jährige Sohn ist in die Fußstapfen seines Promi-Papas getreten und arbeitet an einer Karriere als erfolgreicher Formel-1-Fahrer.

Auch Tochter Gina Schumacher hat sich dem Sport zugewandt und arbeitet seit mehreren Jahren als Western-Reiterin. Kurz nach Weihnachten begeisterte sie ebenfalls ihre Fan-Community, als sie das Weihnachtsgeschenk ihrer Eltern präsentierte.