Nach Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht: Yeliz Koc spricht über Trennungsgründe

Obwohl die Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht bereits ein halbes Jahr zurückliegt, lässt Yeliz Koc das Thema offenbar keine Ruhe. Jetzt hat sie über die Gründe gesprochen, warum die Beziehung zerbrochen ist.

Liebe, Schwangerschaft, Trennung, Schlammschlacht - so könnte man die Beziehung von Promi-Sohn Jimi Blue Ochsenknecht und Bachelor-Babe Yeliz Koc zusammenfassen. Die beiden können offenbar nicht mit-, aber auch nicht ohneeinander. Im Podcast "Bad Boss Moms" hat die Ex des Ochsenknecht-Sohns erklärt, was aus ihrer Sicht zum Scheitern der Beziehung geführt hat.

Yeliz Koc über Jimi Blue Ochsenknecht: "Ich wusste nicht, dass er Schulden hat"

Zusammen mit ihrer Schwester Filiz spricht Yeliz über die schwere Zeit, die sie kurz vor der Trennung von Jimi Blue erlebt hat. "Es wurde halt alles als selbstverständlich gesehen", erklärt sie dazu. Vor allem die Geldprobleme, die der schauspielernde Ex in die Beziehung brachte, hätten die TV-Beauty schwer belastet. Sie sei für ihren damaligen Freund extra nach Berlin gezogen. "Er hatte damals die Wohnung rausgesucht, die echt nicht günstig war. Zu der Zeit wusste ich nicht, dass Jimi Schulden hat und deswegen musste ich diese teure Wohnung die ganze Zeit alleine stemmen."

Eifersucht habe für Yeliz Koc in der Beziehung keine Rolle gespielt. "Ich glaube, Jimi war so der einzige Mann, dem ich blind vertraut habe in der Beziehung." Trotzdem sei sein Ausgehverhalten für sie nicht in Ordnung gewesen, was aber eher an den Finanzen gelegen habe. "Mich hat es dann genervt, wenn er Feiern gegangen ist und Geld für Alkohol hatte, aber für den Einkauf keine 50 Euro."

Yeliz Koc: Schwieriges Verhältnis zur Ochsenknecht-Familie

Auch das Verhältnis zum restlichen Ochsenknecht-Clan soll für die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht einfach gewesen sein. Vor allem Natascha Ochsenknecht habe sich in die Beziehung eingemischt. "Es war halt so, dass ich nicht mit Jimi zusammen war, sondern gefühlt mit der ganzen Familie."

Yeliz Koc betont, dass es nicht den einen Grund gebe, der zur Trennung geführt hat. "Es ist nicht so, dass irgendwer fremdgegangen ist. Es hat dann einfach nicht mehr so richtig gepasst, man hat sich auseinandergelebt." Gerüchte um ein Liebes-Comeback hat Jimi Blue Ochsenknecht vor wenigen Wochen dementiert.