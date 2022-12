Nach Attacken von Harry und Meghan: Prinzessin Kates Onkel verteidigt royale Familie

Gebannt haben Fans auf der ganzen Welt die Netflix-Doku über Prinz Harry und Herzogin Meghan verfolgt. Während die royale Familie zu den Vorwürfen schweigt, meldet sich ein Familienmitglied von Prinzessin Kate zu Wort – ihr Onkel Gary Goldsmith.

Lügen, Intrigen und das "schmutzige Spiel" um Macht: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in ihrer Dokumentation "Harry & Meghan", die derzeit auf Netflix angeboten wird, die Machenschaften des britischen Königshauses enthüllt – zumindest aus ihrem Blickwinkel. Die royale Familie äußert sich nicht zu den Vorwürfen, die erhoben wurden und präsentiert sich stattdessen als harmonische Einheit. Doch der bürgerliche Onkel von Prinzessin Kate will nicht schweigen und bezeichnet die Darstellungen von Harry und Meghan als "Jammerfest".

Onkel von Prinzessin Kate findet Harry und Meghan "unglaubwürdig"

Gary Goldsmith (57) ist der jüngere Bruder von Carole Middleton, Mutter von Prinzessin Kate. Er hat die Netflix-Doku gesehen und zeigt sich schockiert von den Anschuldigungen, die Prinz Harry und Herzogin Meghan gegen den Palast erhoben haben. "Das Ganze ist einfach unglaubwürdig", erklärt er im Gespräch mit " ".

Gary Goldsmith ist der Onkel von Prinzessin Kate. © IMAGO / i Images

Der 57-Jährige ist sich sicher, dass Prinzessin Kate und Prinz William "zutiefst verletzt" sind über die Aussagen, die in der Enthüllungsdokumentation getroffen wurden. "Es gibt nichts, was Catherine sich mehr wünschen würde, als dass sich die Brüder versöhnen, denn das ist die wahre Liebesgeschichte hier. Zwei Brüder, die sich lieben, aber auseinander gerissen wurden."

"Bei William und Kate steht die Familie an erster Stelle"

Der Onkel von Prinzessin Kate wirft Prinz Harry und Herzogin Meghan vor, Unwahrheiten verbreitet und "unfair, eigennützig und unvernünftig" gehandelt zu haben. Besonders unfair sei, dass kein Mitglied der königlichen Familie öffentlich darauf antworten könnte – was die Exil-Royals von Anfang an einkalkuliert hätten. "Bei William und Kate steht die Familie an erster Stelle, dann die Monarchie, und sie stellen sich selbst an die letzte Stelle – während Harry und Meghan meiner Meinung nach eine hohe Priorität auf sich selbst legen", fügt Gary Goldsmith an.

Ob Prinzessin Kate die öffentliche Erklärung ihres Onkels zur Netflix-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan gutheißt? Wohl kaum, denn laut Gary Goldsmith gibt es aktuell kaum Kontakt zwischen ihm und den Royals. "Wir treffen uns heutzutage kaum noch und sprechen kaum miteinander", erklärt er dazu. Eine Stellungnahme vom Palast dazu scheint äußerst unwahrscheinlich, denn die Royals lächeln und winken schlechte Schlagzeilen lieber weg als durch ein Statement Klarheit zu schaffen.