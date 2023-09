Monika Gruber singt Duett mit Roland Hefter: "Scho wieder a Wiesnhit"

Eigentlich sieht sich Monika Gruber nicht unbedingt als Sängerin. Die Kabarettistin hat jetzt trotzdem ein Lied mit Kollege Roland Hefter veröffentlicht und sieht das Duett bereits als Hit für das Oktoberfest 2023.

Am Samstag in zwei Wochen (16. September) wird auf dem 188. Oktoberfest das erste Bier angezapft und die Massen strömen für die ein oder andere Maß in die Zelte. Dann wird auch wieder auf den Bänken geschunkelt und das Rennen um den Wiesnhit 2023 gestartet. Mit dabei ist heuer auch jemand, von dem man es eher nicht erwartet hätte: Monika Gruber.

Singende Monika Gruber setzt auf bayrische Kultur statt auf politische Parolen

Die Kabarettistin hatte erst vor wenigen Tagen den neuen Wiesnkrug an der Seite von Clemens Baumgärtner vorgestellt und sich mit ihrer Rede Ärger mit den Grünen eingehandelt hat. "Und so freuen wir uns auf eine friedliche, schöne Wiesn, bevor die Grünen merken, dass im Bier auch CO2 ist, was wir Deppen immer noch als Kohlensäure bezeichnen", lästerte sie etwa über die Partei, welche die Aktion als "niveaulos und billig" bezeichnete.

Mit ihrem neuesten Coup dürfte sie wohl weniger Kritik einfahren, denn auf Instagram hat die Gruberin ein Duett mit Freund und Kollege Roland Hefter veröffentlicht. Darin singt sie fröhlich: "A Dirndl des wenns basst, brauchst koan Silikon, da hot a Frau mit Denkmalschutz a no an Balkon." Statt auf politische Parolen setzen die beiden in dem Song eher auf die bayrische Kultur.

"I bin fidel": Duett von Gruberin und Roland Hefter ist ein Cover

Spätestens beim Refrain "I bin fidel, fidel, fidel, mi leckst am Oasch, bis dass der Deifi holt, mei arme Seel" dürfte aufmerksamen Zuhörern auffallen, dass es sich bei dem Lied nicht um ein Original, sondern um ein Cover handelt. "I bin Fidel" von "Winfried Stark und seine Original Steigerwälder" wurde bereits 1984 veröffentlicht und nun von Monika Gruber und Roland Hefter neu aufgelegt.

In der Beschreibung schreibt die Kabarettistin zu dem Duett: "Und scho wieder a Wiesnhit!" Damit könnte sie recht haben, denn es ist durchaus vorstellbar, dass "I bin fidel" in den Festzelten auf der Theresienwiese rauf und runter gespielt wird.

AZ berichtete exklusiv: Monika Gruber und Roland Hefter moderieren eigene Radio-Show

Das gemeinsame Lied ist nicht die einzige Kollaboration von Monika Gruber und Roland Hefter. Wie die AZ bereits Anfang August exklusiv berichtete, moderieren die beiden für Radio Gong eine eigene Show. Ab dem 3. September sitzen die Gruberin und ihr Kollege dann vor den Mikrofonen und präsentieren ihre Sendung "Kulthits, Kaffee, Schädelweh".