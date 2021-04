Monika Gruber hat neue Frisur: Die Haare sind jetzt kurz

Monika Gruber trägt eigentlich meist eine blonde Wallemähne. Jetzt hat die Kabarettistin eine Veränderung gewagt: die Haare sind jetzt kürzer. Wie sieht die neue Frisur der Gruberin aus?

Schnipp, schnapp, die Gruberin hat die Haare ab. Monika Gruber hat sich an eine neue Frisur getraut und trägt jetzt einen modischen Bob. Auf Instagram präsentiert sich die Kabarettistin ihren Fans.

Monika Gruber: Wie sieht sie mit kurzen Haaren aus?

"Da Frühling is' do und meine Haare san' weg. Danke, lieber Alex", schreibt sie zu dem Schnappschuss, den sie in ihrer Instagram-Story zeigt. So sieht Monika Gruber mit kurzen Haaren aus:

Stylischer Bob mit Seitenscheitel: Monika Gruber hat sich an eine neue Frisur gewagt. © Instagram/monika,gruber.official

Wer genau Alex ist, sagt die Kabarettistin nicht. Aber stylisch schaut die Moni mit ihrer neuen Haarpracht allemal aus.

Was macht Monika Gruber in der Corona-Krise?

In Pandemie-Zeiten ist es für Künstler seit über einem Jahr unmöglich, vor großem Publikum aufzutreten. Da muss auch Monika Gruber schauen, wie sie ihr Geld verdient. Deshalb hat sie Anfang März ein zweites Standbein für sich entdeckt und einen Online-Shop aufgebaut, in dem sie unter anderem Duftkerzen, Handyketten, Taschen, Turnschuhe und extravagante Ohrringe anbietet.

Aber auf die Bühne kann die Kabarettistin trotzdem nicht verzichten. Mit ihrem neuen Programm "Hoffnung – die Lage ist besäufniserregend" ist sie am 20. und 21. März online aufgetreten und hat ihre Fans im Stream zum Lachen gebracht.