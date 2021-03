Monika Gruber wird Geschäftsfrau: Jetzt verkauft sie so ziemlich alles

Die Gruberin wird Geschäftsfrau. Ob Schampus oder FJS-Ohrringe: Von Münchens Star-Kabarettistin gibt's jetzt so ziemlich alles zu kaufen. Die Details.

Hollywood-Liebling George Clooney (59) ist mit seinem eigenen Tequila noch reicher geworden, Reality-Star Kylie Jenner (23) mit ihrer Kosmetik - und die Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (48) hat mit "Goop" gleich ein ganzes Lifestyle-Imperium geschaffen, das heute auf 250 Millionen Euro geschätzt wird.

Im Lockdown entdeckte Gruber ein zweites Standbein

Mal schaun, wohin das noch mit Monika Gruber (49) führen wird. Denn die beliebte Münchner Star-Kabarettistin hat das Beste aus ihrem leider systemunrelevanten Dasein in der vergangenen Lockdown-Zeit gemacht - und ebenfalls ein zweites Standbein für sich entdeckt. Die Gruberin ist zur erfolgreichen Geschäftsfrau geworden. Nicht nur, dass es zu ihrem neuen 50-minütigen Kabarett-Programm ("Hoffnung - Die Lage ist besäufniserregend", findet als Stream am 20. und 21.3. auf ihrer Homepage statt, Tickets: 18 Euro) Merchandising-Artikel wie T-Shirts gibt. Nein, das kann ja jede(r). Die Moni hat sich auf ihrer Homepage monika-gruber.de gleich einen richtigen Online-Shop aufgebaut, der wirklich beeindruckt.

Sag's durch die Blume: Die Baumwolltasche kostet 19 €. © monika-gruber.de

Ein reich bestückter Online-Shop

Unter der Rubrik "Glamour" gibt es so ziemlich alles zu kaufen, was das schnöde Alltagsleben verschönern kann - darunter: Duftkerzen (mit Pfingstrosenöl), Mini-Champagnerkrügerl (aktuell ausverkauft!), "Monis Lieblings-Prosecco" (15 €, entwickelt von Monis italienischem Freund Michele auf seinem kleinen Weingut nördlich von Venedig), Handyketten, Taschen, Turnschuhe (sehr stylisch), Kleidung, Haarspangen, Armbänder, Olivenöl (Sonderedition Monika Gruber für 29 €), Pralinen (hergestellt von Elly Seidl) - und viele extravagante Ohrringe (handgefertigt aus dem Allgäu).

Prost! Moni mit eigenem Rosé-Schampus und Duftkerze (im Set 99 €). © monika-gruber.de

Franz Josef Strauß für die Ohren

Besonders das blaue Ohrringe-Exemplar mit Franz Josef Strauß ("Blauer Franz Josef" für 59 €) sorgt für schmuckes Schmunzeln. Moni Gruber, die für jedes Produkt (jedes ist mit einem Kussmund-Branding versehen) selbst Model steht oder liegt und die käuflich zu erwerbenden Sachen im Online-Shop auch lustig-liebevoll beschriftet, ist selbst ein Fan großer Ohrringe, wie sie erklärt: "Neben Schokolade, Prosecco und Schuhen gilt meine große Schwäche: auffälligen Modeschmuck-Ohrringen! Mein Motto: Ich würde notfalls ohne Schlüpfer aus dem Haus gehen, aber NIEMALS ohne Ohrringe!"

Verkauft Schmuck und vieles mehr: Moni Gruber mit FJS-Ohrringen (59 €). © monika-gruber.de

Während Corona fastet die Kabarettistin nicht

Neben dem Lieblings-Prosecco der Moni, der kurzfristig ebenfalls ausverkauft war, gibt es sogar den eigenen Gruberin-Rosé-Champagner (für 49 €). "Mein liebster Champagner für besondere Anlässe!", schreibt die Kabarettistin. "Dieser Rosé ist unglaublich fein und fruchtig und stammt aus einem kleinen Champagnerhaus in der Nähe von Paris." Im Anschluss zitiert sie Marlene Dietrich: "Champagner gibt Dir das Gefühl, dass jeder Tag ein Sonntag ist!"

Heuer macht die Moni eine Ausnahme, was Champagner & Co. betrifft: Normalerweise legt sie jedes Jahr zwischen Faschingsende und Ostern "eine ganz strenge Fastenkur" ein, wie sie schreibt: "Ich esse alles außer (Vollmilch-)Schokolade und trinke keinen Alkohol. Aber samma amal ehrlich, gute Vorsätze hin, Fastenzeit her: Diesen ganzen Wahnsinn kannst Du ohne Süßigkeiten und Alk nicht ertragen. Wenn ich morgens auf nüchternen Magen die sauertöpfische Das-Ende-der-Welt-naht-Visage von Charly Lauterbach sehe, dann möchte ich sofort eine Goaßmaß auf ex trinken."