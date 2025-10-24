Moderatorin verrät über Thomas Müller und Frau Lisa: "Weiß Dinge, die wollte ich nicht wissen"

Eine bekannte TV-Moderatorin aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" ist genervt vom Wirbel um Thomas Müller und seiner Ehefrau Lisa. Die mediale Präsenz des Paares nerve sie.

Thomas Müllers (36) neues Zuhause ist seit August die kanadische Hauptstadt Vancouver. Dort spielt der einstige FC-Bayern-München-Kicker mittlerweile für den Fußballklub Vancouver Whitecaps und überraschte mit einem optischen Wandel. Seine Frau Lisa (36) zog nicht mit um und blieb in der bayerischen Heimat. Seit vielen Monaten kursieren Gerüchte, dass es in der Beziehung des Paares kriseln soll. Jetzt meldet sich eine bekannte TV-Moderatorin zu Wort und spricht über Thomas und Lisa Müller.

Marlene Lufen über Thomas und Lisa Müller: "Weiß Dinge, die wollte ich nicht wissen"

Marlene Lufen (54), die zuletzt für das Reality-Format "Promi Big Brother" vor der Kamera stand, plaudert im Podcast " " aus dem Nähkästchen. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger (51) verrät die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin, welcher Promi ihrer Meinung nach in der Morgensendung zu oft stattfinde. Lufens Antwort: "Thomas Müller."

Lufen erklärt: "Er ist ein ganz toller Fußballer. Aber wir vom 'Frühstücksfernsehen' hatten eine Zeit lang einen guten Kontakt zu ihm und immer, wenn er irgendwo eine kleine PR-Veranstaltung hatte, haben Reporter ein kleines Stück mit ihm gemacht. Deswegen weiß ich Dinge aus dem Privatleben oder dem Alltag des Thomas Müller und seiner Frau, die wollte ich so genau gar nicht wissen."

Moderatorin genervt wegen Thomas Müller: "Jetzt haben wir wirklich genug"

Auf welche "Dinge aus dem Privatleben" von Thomas Müller die Moderatorin anspielt? Das konkretisiert sie offenbar lieber nicht. Marlene Lufen erinnert sich stattdessen an eine bestimmte "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Ausgabe. "Wieder kam morgens um 05.48 Uhr ein Beitrag von Thomas Müller und da hab ich irgendwann gesagt: 'Jetzt haben wir wirklich genug'", so die 54-Jährige lachend im Austausch mit Barbara Schöneberger.

Marlene Lufen spricht im Podcast "Frühstück bei Barbara" über Thomas und Lisa Müller. © imago/Gartner

Barbara Schöneberger schwärmt von Lukas Podolski

Marlene Lufen witzelt: "Ich kenne mittlerweile jede Socke von Thomas Müller." Hinter den Kulissen des "Sat.1 Frühstücksfernsehens" habe die Brünette angemerkt: "Können wir nicht mal was über Mats Hummels (36) oder Lukas Podolski (40) machen?"

Barbara Schöneberger feixt und meint unverblümt: "Also Podolski ist auf eine prollige Weise geil." Sie erklärt: "Der war mal bei mir in der Sendung und der hat ja wirklich so was Prolliges. Aber der ist auch so sauber von der Art her. Ich steh' da eigentlich gar nicht drauf, [...] aber irgendwie konnte ich mich reinfühlen." Schöneberger spielt auf eine Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" aus dem Jahr 2022 an, die sie selbst moderiert hatte. Neben Podolski war damals auch Schlagerstar Beatrice Egli (37) zu Gast gewesen.

Barbara Schöneberger schwärmt in ihrem Podcast von Lukas Podolski. © imago/APress, NurPhoto

Marlene Lufen kann Schönebergers Begeisterung für Podolski nachempfinden. Doch allzu ernst sind die Schwärmereien wohl nicht zu nehmen. Denn zumindest Barbara Schöneberger und Lukas Podolski sind jeweils in festen Händen.