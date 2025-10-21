Bittere Tränen bei "Promi Big Brother": Emotionaler Zusammenbruch im Live-Finale

Jimi Blue Ochsenknecht konnte "Promi Big Brother" für sich entscheiden. Doch vielen Zuschauern dürfte nicht der Sieg des Schauspielers, sondern der emotionale Zusammenbruch eines anderen Kandidaten lange in Erinnerung bleiben. Was ist passiert?

Nach zwei Wochen "Promi Big Brother" sendete Sat.1 am Montag (20. Oktober) das große Finale des beliebten Reality-Formats. Als Kandidaten waren unter anderem TV-Größen wie Désirée Nick oder Harald Glööckler – sowie der Sohn von Wolfgang Petry oder auch Jimi Blue Ochsenknecht zu sehen. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht konnte die Sendung schlussendlich für sich entscheiden und wurde zum Sieger von "Promi Big Brother" 2025 gekürt. In der Finalshow, die live gesendet wurde, kam es vor der Bekanntgabe des Gewinners jedoch zu einem Tränenmeer und Momenten der Verzweiflung.

Finaler Showdown bei "Promi Big Brother": Karton-Spiel fordert Promi-Kandidaten

In der Finalsendung von " " mussten die verbliebenen Kandidaten mehrmals in die "Live-Arena", um in Challenges gegeneinander anzutreten. Dort trafen sie auf die bereits ausgeschiedenen Kandidaten, die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp sowie auf ein großes Studiopublikum. Im ersten Finalspiel konkurrierten Jimi Blue Ochsenknecht, "K11"-Star Michael Naseband, Harald Glööckler, Realitystar Laura Blond und der österreichische Influencer Satansbratan miteinander. Ziel war es, aus neun Kartons innerhalb von vier Minuten einen möglichst hohen Turm zu bauen.

Die Promis mit den drei höchsten Türmen waren sicher weiter. Die zwei Kandidaten, die die niedrigsten Türme gebaut haben, waren zur Rauswahl nominiert: Michael Naseband und der Ösi-Influencer Satansbratan, der bürgerlich Erik Seidel heißt.

Bei "Promi Big Brother"-Kandidat Satansbratan kullerten im Live-Finale Tränen der Verzweiflung. Die anderen Kandidaten der Show schienen ratlos, doch versuchten den Österreicher zu beruhigen. © Joyn/Willi Weber

Emotionaler Zusammenbruch bei "Promi Big Brother": Promi-Kandidat weint bitterlich

Schlussendlich war es Michael Naseband, der sich über mehr Zuschaueranrufe freuen durfte. Satansbratan schied aus. Nach der Bekanntgabe brach der Österreicher im Live-Studio zusammen. Er weinte bitterlich und sank zu Boden. Ex-Kandidaten eilten zu ihm und versuchten, ihn zu trösten. Doch Erik Seidel war nicht mehr zu beruhigen. Die TV-Stars waren ratlos.

Influencer Satansbratan erklärt: Darum kam es zum Zusammenbruch

Auch die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp versuchten, dem 26-Jährigen gut zuzureden. Sie betonten, der Influencer könne stolz auf sich sein, in der Show den fünften Platz erreicht zu haben.

Doch warum war das Ausscheiden für Satansbratan so emotional? Der Influencer erklärte, dass er sich tierisch ärgerte – weil er die Spielregeln falsch verstanden habe. Er hatte nach seinem "Promi Big Brother"-Aus demnach die Befürchtung, sich die Chance auf den Sieg womöglich nur deshalb verspielt zu haben. Der Frust scheint anschließend so groß gewesen zu sein, dass er eben emotional zu Boden sank.

Jimi Blue Ochsenknecht holte sich bei "Promi Big Brother" den Sieg. © Joyn/Willi Weber

"Promi Big Brother" 2025: Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sieger

Als er sich im Laufe der Show wieder beruhigte, kam schlussendlich doch noch Freude auf. Denn Satansbratan zeigte sich sehr glücklich über den Sieg von Jimi Blue Ochsenknecht, der seine engste Bezugsperson bei "Promi Big Brother" war.