Promi Big Brother 2025: Wer ist raus? Voting zum Finale bekannt

Der TV-Container von "Promi Big Brother" öffnet auch 2025 seine Türen für mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche. Wer muss vorzeitig seine Koffer wieder packen? Welche VIPs schaffen es bis ins Finale? Die AZ gibt einen Überblick.

Die 10. Staffel von "Promi Big Brother" läuft derzeit auf Sat.1

Es ist wieder soweit: Bei "Promi Big Brother" 2025 sind die VIP-Kandidaten bereits in den TV-Knast eingezogen und stellen sich dem Kampf um 100.000 Euro. Neben ausgefuchsten Spielen, Verzicht auf Luxus und krawalligen Mitbewohnern müssen sich die VIPs auch auf die Gunst der Zuschauer verlassen. Wer wächst über sich hinaus und welcher Star muss die Show verfrüht wieder verlassen?

Das sind die Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2025

Auch im Jahr 2025 ist der "Promi Big Brother"-Cast bunt zusammengemischt. Mit Sarah-Jane Wollny, Andrej Mangold, Christina Dimitriou, Laura Blond, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb und Pinar Sevim zogen acht Reality-TV-erprobte Gesichter in den Container ein. Die Social-Media-Fraktion setzt sich aus Content-Creatorin Karina Kipp aka Karina2you und Comedian Erik Seidel aka Satansbratan zusammen. Außerdem sind mit dabei: Promi-Sohn Achim Petry, K11-Kommissar Michael Naseband, Kabarettistin Désirée Nick, Designer Harald Glööckler und Skandal-Promi Jimi Blue Ochsenknecht.

Finalisten stehen fest: Zwei Promis verpassen Endrunde

Die Zuschauer wählten am Sonntag Achim Petry und Karina Kipp aus dem TV-Container. Die beiden verpassen dadurch den Finaleinzug. Um den Sieg kämpfen nun Laura Blond, Jimi Blue Ochsenknecht, Erik Seidel, Michael Naseband, Andrej Mangold und Harald Glööckler. Sat.1 zeigt das Finale von "Promi Big Brother" am Montag.

Voting-Fiasko: Sat.1 reagiert nach möglichem Schummel-Rauswurf

Nur einen Tag nach seinem Rauswurf darf Andrej Mangold doch wieder in den "Promi Big Brother"-Container zurückkehren. Wie Sat.1 mitteilt, ist es bei der Abstimmung durch die Fans zu einer Panne gekommen. "Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, sodass nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind." Er darf damit wieder in die Show und um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen.

Rauswurf am 18. Oktober: Andrej Mangold muss "Promi Big Brother" verlassen

Der Container von "Promi Big Brother" 2025 leert sich immer mehr. Am Samstagabend (18. Oktober) hat es Andrej Mangold getroffen. Der ehemalige Basketballspieler bekam von den Zuschauern zu wenig Anrufe und musste den Container nur wenige Tage vor dem Finale verlassen.

Kurz vor dem Finale kassiert Andrej Mangold bei "Promi Big Brother" 2025 den Rauswurf. © Joyn

Désirée Nick von den Zuschauern abgewählt

Die Bewohner mussten am Freitagabend nach und nach bestimmen, welcher Promi vor dem Rauswurf geschürzt werden sollte. Am Ende blieben Désirée Nick und Harald Glööckler übrig. Die Zuschauer hatten die Wahl und wählten die Kabarettistin aus dem "Promi Big Brother"-Haus.

Désirée Nick hat am Freitagabend die TV-Show verlassen © Joyn

Exit am Donnerstag: Paco Herb ist raus

Die Bauleitungen wurden am Donnerstag beauftragt, die Nominierungsliste zu erstellen. Laura und Erik entschieden sich für die vier Mitbewohner Désirée, Karina, Michael und Paco. Die Zuschauer trafen die finale Entscheidung und setzten Paco vor die Tür des Promi-Containers. Für ihn ist "Promi Big Brother" damit zu Ende.

Paco Herb musste am 16. Oktober "Promi Big Brother" verlassen © imago/Future Image

Auszug am 15. Oktober: Sarah-Jane Wollny muss "Promi Big Brother" verlassen

Dieser Exit dürfte vor allem Doreen Dietel freuen: Sarah-Jane Wollny hat von den "Promi Big Brother"-Zuschauern die Quittung für ihr streitlustiges Verhalten kassiert und hat "Promi Big Brother" am 15. Oktober verlassen müssen.

Sarah-Jane Wollny wollte Michael Naseband aus der Show kicken. Stattdessen hat sie nun den Rauswurf kassiert. © Joyn

Vier Männer am 14. Oktober nominiert: Zuschauer werfen Marc Terenzi raus

Die Promi-Frauen durften am 14. Oktober nominieren und entschieden sich für Michael Naseband, Erik Seidel, Paco Herb und Marc Terenzi. Die Zuschauer trafen am Ende der Live-Show die finale Entscheidung und wählten Marc Terenzi raus. Der einstige Popstar nach seinem TV-Aus bei "Promi Big Brother": "Vielleicht habe ich zu taktisch gespielt."

Paco Herb musste als erster Mann "Promi Big Brother" verlassen © imago / Future Image

Exit am 13. Oktober: Christina Dimitriou und Pinar Sevim kassieren Ticket nach Hause

Am Montagabend (13. Oktober) landeten alle Promis auf der Nominierungsliste. Gleich zwei Kandidaten mussten die Show verlassen. Zuerst traf es Christina Dimitriou, danach Pinar Sevim.

Für Christina Dimitriou (Mitte) und Pinar Sevim (rechts), hier mit Paco Herb (links), ist der Traum vom "Promi Big Brother"-Gewinn geplatzt. © Joyn

Erster Rauswurf am 12. Oktober: Doreen Dietel muss "Promi Big Brother" verlassen

"Promi Big Brother" 2025 ist in die heiße Phase gestartet: Am Sonntag (12. Oktober) hat der erste VIP-Kandidat den Container verlassen. Für Doreen Dietel riefen nicht genug Zuschauer an, damit war das Show-Aus besiegelt.

Doreen Dietel muss als erste Kandidatin "Promi Big Brother" 2025 verlassen. © Joyn

Nominierung bei "Promi Big Brother": Diese VIPs waren auf der Exit-Liste

Im Container müssen sich die Kandidaten gegenseitig zum Auszug nominieren. Welcher Promi dann die Show verlassen muss, entscheiden die Zuschauer. Aktuell standen auf der gefürchteten Exit-Liste:

Achim Petry (Folge 7, 12. Oktober)

(Folge 7, 12. Oktober) Harald Glööckler (Folge 6, 11. Oktober)

(Folge 6, 11. Oktober) Michael Naseband (Folge 5, 10. Oktober)

(Folge 5, 10. Oktober) Doreen Dietel (Folge 4, 9. Oktober)

(Folge 4, 9. Oktober) Erik Satansbratan und Carina2you (Folge 3, 8. Oktober)

und (Folge 3, 8. Oktober) Désirée Nick (Folge 2, 7.Oktober)

Rauswurf bei "Promi Big Brother": Wer entscheidet über den Auszug der Kandidaten?

Die Teilnehmer der Sat.1-Show haben nur bedingt Einfluss über ihren Verbleib im "Promi Big Brother"-Container. Würde sich ein VIP dazu entscheiden, freiwillig gehen zu wollen, wäre das selbstverständlich jederzeit möglich – allerdings wäre dann ein Teil der Gage verloren. Im Laufe der Staffel müssen sich die Kandidaten gegenseitig für den Auszug nominieren. Doch die finale Entscheidung liegt auch 2025 bei den Zuschauern, die einen gefährdeten Promi mit Anrufen schützen können.

Bisherige Gewinner von "Promi Big Brother": Diese Stars konnten in der Show bereits siegen

Im vergangenen Jahr war es Reality-TV-Star Leyla Lahouar, die als Siegerin aus dem Format hervorging. 2023 hatte es Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc geschafft, die 100.000 Euro für sich einzuheimsen. Weitere Gewinner bei "Promi Big Brother" waren: Jenny Elvers (2013), Aaron Troschke (2014), David Odonkor (2015), Ben Tewaag (2016), Jens Hilbert (2017), Silvia Wollny (2018), Janine Pink (2019), Werner Hansch (2020), Melanie Müller (2021) und Rainer Gottwald (2022).