Mit wem Julia Klöckner jetzt liiert ist: Er ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands

Sie ist Bundestagspräsidentin, er TV-Moderator. Nun verlautet über Freunde: Julia Klöckner und Jörg Pilawa gehen privat gemeinsame Wege.

Seit der letzten Bundestagswahl ist Julia Klöckner (CDU) Bundestagsprsädidenten. Jetzt wurde uhre Beziehung zu einem bekannten deutschen TV-Moderator bekannt.

Berlin

Julia Klöckner (52) und Jörg Pilawa (59) sind ein Paar. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus den Freundeskreisen der Bundestagspräsidentin und des Fernsehmoderators bestätigt. Beide hätten sich bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin über Freunde kennengelernt, die sie einander vorgestellt hätten.

Pilawa ist vierfacher Vater und lebt von seiner Frau seit dreieinhalb Jahren getrennt, Klöckner ist von ihrem Ex-Mann geschieden. Der Hamburger und die Rheinland-Pfälzerin sind Freunden zufolge regelmäßig zusammen in Klöckners ländlichem Wahlkreis Bad Kreuznach unterwegs, auch die Familien kennen sich.

Auf dpa-Nachfrage verweist das Paar auf den Schutz seiner Privatsphäre. Klöckner und Pilawa teilten mit, dass sie Statements und Interviews zu ihrer Beziehung grundsätzlich ablehnen.

Bundestagspräsidentin Klöckner und TV-Moderator Pilawa sind ein Paar © Katharina Kausche/Sina Schuldt/dpa

Klöckner ist vierte Frau an der Spitze des Bundestages

Klöckner wurde im März zur Bundestagspräsidentin gewählt. Sie ist die vierte Frau an der Spitze des Parlaments. Von 2018 bis 2021 war sie unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Bundeslandwirtschaftsministerin, von 2021 bis 2025 dann wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. 2022 wurde sie Bundesschatzmeisterin der CDU, davor war sie zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Bei den Landtagswahlen 2011 und 2016 in Rheinland-Pfalz versuchte sie als CDU-Landesvorsitzende vergeblich, Ministerpräsidentin zu werden.

Pilawa bei öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern zuhause

Pilawa ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Soeben kündigte der Sender Sat.1 eine neue Staffel der Show "Das 1%-Quiz - Wie clever ist Deutschland?" an. Früher moderierte er unter anderem die "NDR Talk Show" und die Sendungen "Frag doch mal die Maus", "Rette die Million", "Herzblatt" und "Das Quiz". Pilawa spielte auch schon in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" und im "Tatort" mit. Für seine Arbeit wurde er mit der "Goldenen Kamera" ausgezeichnet.