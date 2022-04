Mirco Nontschew (†52): Sein letzter Satz im TV bewegt

Nach seinem plötzlichen Tod im Dezember erscheint dieser letzte Satz von Mirco Nontschew bei LOL heute in einem ganz anderen Licht.

Seine Grimassen und Geräusche waren legendär! Mirco Nontschew konnte gefühlt abertausende Töne imitieren. Das Quietschen von Basketballschuhen auf dem Boden einer Sporthalle. Oder Tierlaute. Das Repertoire war unerschöpflich.

Mirco Nontschew: Sein letzter Auftritt im TV wird ausgestrahlt

Als sein tragischer Tod im Dezember 2021 bekannt wurde, war die neue Staffel der Comedyserie "LOL - Last One Laughing" für den Streamingdienst von Amazon schon produziert. Nontschew-Fans können ihren Comedian seit Donnerstag nun noch einmal in Aktion sehen.

Das Konzept von LOL: Man (selbst) darf nicht lachen

Bei "LOL" geht es darum, dass eine Reihe Comedians und Entertainer für mehrere Stunden in ein Studio gesperrt werden. Dort müssen sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Wer es am längsten durchhält und nicht lacht, der gewinnt.

Diesmal dabei: Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Anke Engelke stellt sich zum dritten Mal der Herausforderung, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew sind zum zweiten Mal dabei.

Die neue Staffel beim Streamingdienst von Amazon wurde schon vor Nontschews Tod produziert. © Frank Zauritz/Amazon Prime Video/dpa

Einige der Comedians, so sieht man es in der ersten Folge der neuen Staffel, fürchten die berüchtigten Imitationen Nontschews. Hazel Brugger sagt an einer Stelle: "Ich wusste, dass er Geräusche macht." Und Christoph Maria Herbst offenbart: "Das, was Nontschew macht, triggert mich bis ins Mark."

Achtung, Spoiler! Das passiert mit Mirco Nontschew bei LOL

Direkt in der ersten LOL-Folge zieht Mirco Nontschew jegliche Register, um seine Kollegen zum Lachen zu bringen. Er trägt für eine Gag-Einlage einen glänzenden lilafarbenen Show-Anzug, samt Vokuhila-Langhaar-Perücke und einem schief sitzenden Schnurrbart. Das schräge Highlight: Mirco Nontschew ahmt türkische Wörter singend nach.

Mirco Nontschew verlässt die Bühne: "Hatte noch so gute Sachen"

Doch ausgerechnet er muss am häufigsten grinsen, kann sein Lachen nicht mehr zurückhalten und muss als erster Promi nach einem Gammelfleisch-Witz von Axel Stein die Show verlassen. Moderator Bully Herbig nahm ihn aus der Comedy-WG. Nontschew räumt seinen Platz mit den Worten: "Ich hatte noch so gute Sachen..." Das glaubt man ihm!

Seine allerletzten TV-Worte bekommen nach seinem Tod Ende 2021 eine ganz andere Bedeutung. "Manchmal war ihm gar nicht bewusst, wie lustig und wie unterhaltsam er ist", sagte Bully Herbig. "Ich hab nur gelacht mit ihm. [...] Wir waren alle zutiefst schockiert." Für ihn habe es nie zur Diskussion gestanden, den Auftritt von Mirco Nontschew nicht zu zeigen.

Todesursache: Woran starb Mirco Nontschew?

Mehrere Tage konnten Angehörige Mirco Nontschew nicht erreichen. Einsatzkräfte öffnete deshalb seine Berliner Wohnung und fanden den Comedian leblos auf. Die Polizei schloss einen Suizid oder Fremdeinwirkung aus, sein Manager kenne das Ergebnis der Obduktion und teilte mit, dass Nontschew eines natürlichen Todes gestorben sei.