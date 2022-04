Michael "Bully" Herbig über den Tod von Mirco Nontschew (52): "Er wusste nicht, wie lustig er ist"

"LOL - One Last Laughing" ist derzeit das erfolgreichste Comedy-Format in der deutschen Streaming-Landschaft und startet bald in die dritte Staffel. Es wird der letzte große Auftritt von Komiker Mirco Nontschew sein. Michael "Bully" Herbig hat sich vor dem Start der Show über seinen verstorbenen Kollegen geäußert.

Ab 14. April 2022 darf auf Amazon wieder viel gelacht werden. Zumindest bei den Zuschauern, denn bei den prominenten Kandidaten der Amazon-Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing" ist Lachen strengstens verboten. Neben all dem Spaß blicken die Beteiligten jedoch auch mit Trauer auf die Premiere der dritten Staffel: Es ist der letzte große Auftritt von Mirco Nontschew. Wenige Wochen nach der Aufzeichnung war er tot.

Dritte Staffel "LOL: Last One Laughing" ist Mirco Nontschew gewidmet

Der Komiker, der bereits in den Neunziger Jahren bei "RTL Samstag Nacht" seine TV-Karriere begann, ist im Dezember 2021 im Alter von 52 Jahren unerwartet verstorben. In "LOL" wird er noch ein letztes Mal zu sehen sein. Nach dem überraschenden Tod hatte sich die Produktion dagegen entschieden, Mirco Nontschew aus der Show zu schneiden. Vielmehr ist ihm die Staffel sogar gewidmet.

Michael "Bully" Herbig "zutiefst schockiert" von Mirco Nontschews Tod

Neben Fans und Freunden waren auch die "LOL"-Kandidaten von dem frühen Ableben des 52-Jährigen schockiert. Michael "Bully" Herbig, der die Amazon-Sendung präsentiert, hatte sich vor dem Start über seinen Kollegen geäußert und ihn als "lebensfroh", "spontan" und "extrem talentiert" beschrieben. "Manchmal war ihm gar nicht bewusst, wie lustig und wie unterhaltsam er ist", sagte der Münchner Komiker in der Pressekonferenz zu "LOL: Last One Laughing". "Ich hab nur gelacht mit ihm. [...] Wir waren alle zutiefst schockiert." Für ihn habe es nie zur Diskussion gestanden, den Auftritt von Mirco Nontschew nicht zu zeigen.

Auch für "LOL"-Produzent Otto Steinert sei es nicht infrage gekommen, den verstorbenen Comedian aus der Show zu schneiden. "Natürlich stand alles unter dem Eindruck des furchtbaren Todes von Mirco Nonteschew, dessen Verlust uns alle tief erschüttert hat", erklärte er dazu. "Wir haben beschlossen, diese Staffel dem Mirco zu widmen und ihm gemeinsam ein komödiantisches Denkmal setzen wollen."

Die dritte Staffel "LOL: Last One Laughing" startet am 14. April 2022 auf Amazon.