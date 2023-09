Mimi Fiedler feiert ohne Alkohol das Oktoberfest: Süße Liebeserklärung von Ehemann Otto Steiner

Das Oktoberfest 2023 neigt sich dem Ende zu, aber das Promi-Aufgebot ist weiterhin hoch. Jetzt hat sich auch Schauspielerin Mimi Fiedler mit ihrem Ehemann auf der Wiesn gezeigt. Wie geht die trockene Alkoholikerin damit um, dass an jeder Ecke mit Maßkrügen voller Bier angestoßen wird?

Achterbahn fahren, Dirndl und Lederhose präsentieren, auf der Bank im Festzelt tanzen – das Oktoberfest 2023 ist für viele Menschen ein Ort der Vergnüglichkeit. Doch es gibt auch Personen, für die ein Besuch auf der Wiesn eine Konfrontation mit den inneren Dämonen bedeutet. Eine davon ist Mimi Fiedler, die als trockene Alkoholikerin unbedingt die Finger von einer Maß Bier lassen sollte. Wie sie die größte Bierparty der Welt überstanden hat, darüber hat sie jetzt gesprochen.

Mimi Fiedler mit Ehemann Otto Steiner auf dem Oktoberfest

Am Dienstag war die Schauspielerin und Autorin auf die "Glowded Wiesn" in der Fischer Vroni geladen und feierte an der Seite ihres Ehemannes und Promi-Gästen wie Mark Keller, der mit seinen Söhnen aufgeschlagen war. Gut gelaunt zeigten sich die Gäste des Beauty-Events von Unternehmerin Diana Bürgin. Doch wie ging es Mimi Fiedler tatsächlich im Dunstkreis des rauschhaften Oktoberfests?

Die 48-Jährige war über Jahre hinweg stark alkoholabhängig, sprach in der Vergangenheit von einem unkontrollierbaren "Saufdruck". Seit vier Jahren hat sie keinen Schluck mehr getrunken und scheint sich nun auch auf dem Oktoberfest ohne Rückfallgefahr bewegen zu können. Unterstützung findet Mimi Fiedler bei ihrem Ehemann, dem TV-Produzenten Otto Steiner, von dem sie eine süße Liebeserklärung in essbarer Form auf der Theresienwiese bekam: ein XXL-Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Ich liebe Dich".

Trockene Wiesn für Mimi Fiedler: "Ohne dass mich der Alkohol seinem Diktat unterwirft"

Dass die Sucht nach wie vor präsent ist und das wohl auch weiter bleiben wird, erklärt sie auf Instagram. "Ich will leben. Und tu’s auch.. Ohne dass mich der Alkohol seinem Diktat unterwirft", schreibt sie zu einem Video von der Wiesn. "Ich bin mutig und stark, die Sucht existiert in mir zwar weiter, aber heute tut sie das als Erinnerung daran, dass ich mich und mein Wohlergehen stets in einem gesunden und wachsamen Auge behalte."

Ihren Besuch auf dem Oktoberfest hat Mimi Fiedler sichtlich genossen und betont: "Noch fantastischer war‘s, dass ich all’ das erleben und leben darf, ohne mittrinken zu wollen… und vor allem nicht mehr mittrinken zu müssen." Unterstützung erhält die Schauspielerin nicht nur von ihrem Mann, auch ihre Fans und Follower sind begeistert von ihrer Stärke, sich mit ihrer Sucht auseinanderzusetzen. Promi-Freundin Susan Hoecke schreibt in den Kommentaren: "Die Wiesn ist auch ein guter Ort, um zu sehen, was Alkohol mit/aus einem Menschen machen kann… wenn nur noch in Vokalen gesprochen wird und das Verhalten immer primitiver, gar animalischer wird." Da kann Mimi Fiedler definitiv stolz auf sich sein, dass sie das Oktoberfest ohne Verlangen nach einer Maß fröhlich gemeistert hat.