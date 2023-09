Promis auf dem Oktoberfest: Mehr Schein als Sein ist auf der Wiesn so wichtig

Beim Charity-Lunch von Marianne und Michael Hartl kamen 30.000 Euro für ihre Stiftung "Frohes Herz" zusammen. Die illustre Promi-Schar sorgte für mehrere Hingucker und einen bewegenden Auftritt.

So aufregend, bunt und schrill geht's in der Metzgerstubn von Tina und Alexander Brandl auf dem Münchner Oktoberfest nur selten zu. Marianne und Michael Hartl (seit 50 Jahren ein Paar) haben zum fünften Mal ihren Charity-Lunch veranstaltet. Mit den gesammelten Spenden in Höhe von 30.000 Euro sollen regionale und kleine Vereine unterstützen werden. Deshalb ist auch Antje Katrin Kühnemann vom Tegernsee angereist.

Mit bandagiertem Ellbogen: Antje Katrin Kühnemann ist gestürzt

Die TV-Ärztin gründete vor Jahren den Verein zur "Förderung der Behandlung Brandverletzter" und kümmert sich seitdem um Betroffene von Feuer-Unfällen. Antje Katrin Kühnemann hätte beinahe selbst nicht zum Wiesn-Lunch kommen können. Die 78-Jährige ist in der Nacht auf dem Weg ins Badezimmer schwer gestürzt und erscheint mit Gehilfe in der Metzgerstubn. "Ich lag im Türrahmen und bin leider auf meinen linken Arm und die operierte linke Hüfte gefallen", sagt die 78-Jährige der AZ. Ihr Auftritt ist deshalb für viele besonders bewegend gewesen.

Antje Katrin Kühnemann strahlt, doch Tief im Inneren sieht es anders aus

Dennoch lächelt sie bei einem Glaserl und Wasserkrug in ihrem farbenfrohen Dirndl. "Äußerlich strahle ich, aber wie es in meinem Inneren aussieht, geht auf der Wiesn sowieso niemanden etwas an. Da mache ich mit, so gut ich kann", so Antje Katrin Kühnemann zur AZ. Ein großes Pflaster klebt am Ellbogen der Ärztin, die Schmerzen im Beckenbereich will Kühnemann nicht thematisieren. Sie ist tapfer, beobachtet das Geschehen und die illustren Promi-Gäste wie eine Grande Dame von der Bank aus. Es ist eben mal wieder mehr Schein als Sein. "Ein Showgirl bin ich aber nicht", meint Antje Katrin Kühnemann im AZ-Gespräch. Das Oktoberfeste stehe für Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Unbeschwertheit, deshalb sollten Krankheit und Schwere heute kein Thema sein. "Antje Katrin Kühnemann hat uns besucht, obwohl sie nicht fit ist", sagt Marianne Hartl und herzt die Ärztin. Wenige Tage zuvor sagte Patricia Riekel der AZ: "Die Wiesn bietet die Möglichkeit, alle Sorgen einfach mal zu vergessen."

In Weiß auf dem Oktoberfest: Papis Loveday trägt Hochzeits-Outfit samt Schleier

Draußen vor dem Wiesn-Zelt posiert das erfolgreiche Männer-Model Papis Loveday. Der Münchner nahm, wie Verena Kerth, Anfang des Jahres beim RTL-Dschungelcamp teil. Der 46-Jährige kommt im weißen Hochzeitslook – Lederhose, Hemd, Weste und Sakko waren perfekt aufeinander abgestimmt. Mit dem selbst designten Schleier und weißen Netzstrümpfen setzt Papis Loveday nicht nur ein Mode-Statement. "Auch schwule Männer sollten in Weiß heiraten dürfen", so der Münchner. Er will damit auch auf die queerfeindliche Kirche aufmerksam machen. Noch immer dürfen gleichgeschlechtliche Paare sich nicht vor dem Altar ihre ewige Liebe versprechen. Die Kirche führt bislang vereinzelt nur Segnungen durch. Ob Papis Loveday selbst bald heiratet? "Ich habe es nicht vor. Aber ich will es nicht ausschließen."

Frederic von Anhalt und Papis Loveday © BrauerPhotos

Adoptiv-Prinz Frederic von Anhalt findet den Look von Papis Loveday "großartig". Der Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor hält Lovedays "Gender-Nummer" aber für ziemlich "oldschool". Der AZ sagt der 80-Jährige: "Es ist eine verrückte Welt in Deutschland. Hier wird noch immer über so etwas gesprochen? Ist das noch ein Thema? In Hollywood spricht schon seit Jahrzehnten keiner mehr darüber. Es soll doch jeder machen können, was er will. Wer wen liebt, ist doch völlig egal. Von mir aus können die Ladys hier nackt rumrennen, dann habe ich wenigstens etwas zu gucken."

Von Anhalt trägt keine Tracht, dafür Jeans und Bogner-Pullover. "Das ist doch auch bayrisch, oder?", fragt er. Na ja, nicht ganz. Nach einem Outfitwechsel zeigt sich der 80-Jährige noch bis spätabends in der Ochsenbraterei – beim Posieren in seinem geliebten FC-Bayern-Trainingsanzug und beim Anstoßen mit jugendlichen Fans.

Frederic von Anhalt feierte nach der Charity-Wiesn im Trainingsanzug in der Ochsenbraterei weiter © Privat

Unter den weiteren Gästen in der Metzgerstubn: Laura Siegel, Sänger Annemarie Eilfeld, TV-Star Simone Ballack, Moderatorin Verena Kerth, Sänger Marc Terenzi, Sänger Alessandro Morgan, Influencerin Jeannette Graf und Komponistin Kristina Bach.