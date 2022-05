"Mentale Herausforderung" für Sophia Thiel: Fitness-Influencerin spricht offen über Essverhalten

Hat Sophia Thiel ihr Leben doch noch nicht im Griff? Nach ihrer mehrjährigen Auszeit wollte sie eigentlich wieder durchstarten, dabei aber mehr auf sich selbst und ihren Körper achten. Doch wie sie ihren Fans jetzt offenbart, fällt sie dabei auch in alte Verhaltensmuster zurück. Hatte sie etwa einen Rückfall?

Über Jahre vermittelte Sophia Thiel das Bild einer Fitness-Influencerin: perfektes Aussehen, durchtrainierter Körper und eiserne Disziplin. Doch in Wirklichkeit sah es ganz anders aus, sie entwickelte psychische Probleme und Essstörungen. Seit vergangenem Jahr präsentiert sie ihr neues Ich und legt Wert auf ein ausgewogenes Leben. Doch von Rückfällen scheint sie dabei nicht verschont zu bleiben.

Sophia Thiel kompensiert Probleme: "Ich muss jetzt irgendwie essen"

In ihrem neuesten Youtube-Video sprich Sophia Thiel offen über die Probleme, die sie nach wie vor beim Thema Essen plagen. Vor allem in psychischen Ausnahmesituationen kommen alte Verhaltensmuster wieder zum Vorschein, wie etwa nach dem Tod ihrer langjährigen Freundin Verena Sam. "Das hat mich komplett rauskatapultiert", gibt die Influencerin zu.

Diesen Schicksalsschlag wollte Sophia Thiel durch Essen kompensieren. "Weil mich diese krassen Emotionen übermannt haben, von Fassungslosigkeit, Trauer, Wut, dachte ich mir: 'Ich muss jetzt irgendwie essen'." Diese Gefühle beeinflussen auch ihr Sportverhalten, wie sie erklärt. Sie habe keine Motivation zum Training und die "destruktiven Gedanken" übermannen sie.

Hatte Sophia Thiel einen Rückfall?

Doch inzwischen könne die Fitness-Queen besser mit solchen Momenten umgehen. "Ein Rückfall, so hat es sich für mich nicht direkt angefühlt. Es war eher eine mentale Herausforderung für mich." Sie habe gelernt, dass sie in diesen Situationen mehr auf sich aufpassen müsse. Deshalb lege sie auch regelmäßige "Pimmeltage" ein. "Also einen Tag, an dem man wirklich den ganzen Tag nur für sich selbst hat und dann quasi 'rumpimmelt'. Man kann es auch 'Gammeltage" nennen."

Sophia Thiel offenbart: "Ich habe eine schwierige Phase"

Bereits vor wenigen Wochen zeigte Sophia Thiel in ihrer Instagram-Story sich von einer verletzlichen Seite. "Vielleicht ist dem ein oder anderen aufgefallen, dass ich sporadischer poste", sagte sie in einem Clip, den sie im April postete. "Das liegt daran, dass ich zurzeit eine sehr schwierige Phase habe. Ich möchte transparent und ehrlich mit euch sein", erklärte Sophia Thiel an ihre Fans gerichtet. "Ich habe ein paar Tage, wo es super läuft. Dann kommen wieder Tage, wo es überhaupt nicht gut läuft." Dabei sprach sie auch von "extremen Stimmungsschwankungen" und einer Rückkehr zu "altem, dysfunktionalem Verhalten". Das beeinflusse unter anderem auch ihre Essgewohnheiten.

Rückfall in altes Verhalten: Sophia Thiel sucht Hilfe bei Therapeutin

Doch statt ihre Trauer und Probleme wortwörtlich in sich hineinzufressen, hat Sophia Thiel aus ihren vergangenen Fehlern gelernt und sich rechtzeitig Hilfe gesucht. "Ich bin gerade bei meiner Therapeutin raus und mir geht es schon wieder ein bisschen besser." Von ihren Followern erwarte sie kein Mitleid, wie sie betonte. "Das Ganze soll keine Rumheul-Story werden, ich will mich für nichts rechtfertigen. Ich möchte euch nur dran teilhaben lassen, dass es nicht nur schöne Erlebnisse gibt. [...] Es ist gerade etwas viel für mich."

Die Fitness-Influencerin wollte sich erstmal "stabilisieren", bevor sie sich wieder in ihre Arbeit stürzt. Inzwischen scheint sie sich gefangen zu haben und postet wieder fleißig Videos. Anfang März gab sie sogar einen ehrlichen Einblick, wie ihr Körper sich verändert hat und zeigte ein Vorher-Nachher-Foto.