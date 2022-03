Ehrliches Vorher-Nachher-Foto von Sophia Thiel: Fitness-Star zeigt krasse Veränderung

Für Sophia Thiel sind die Zeiten von knallhartem Training und Selbstgeißelung vorbei. Auf Instagram gibt sie einen Einblick, wie ihr Körper sich verändert hat und postet einen mutigen Vorher-Nachher-Vergleich.

Sophia Thiel gibt einen ehrlichen Einblick in die Veränderung ihres ehemals durchtrainierten Körpers.

Gestählte Muskeln und kein Gramm Fett: Jahrelang war Sophia Thiel das Paradebeispiel einer Fitness-Influencerin. Doch nach ihrem Zusammenbruch 2019 zog sie sich für fast zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurück und feierte vergangenes Jahr mit neuem Image und ein paar Kilo mehr ihr Comeback. Mit einem ehrlichen Vorher-Nachher-Foto will sie jetzt ihren Fans und Followern Mut machen.

Vorher-Nachher: Sophia Thiel zeigt Foto von ihrem Körper

Normalerweise präsentieren VIPs bei solchen Vergleichen ihre neuesten Abnehmerfolge. Vor allem Bilder von After-Baby-Bodys sind beliebt, bei denen der wiedergewonnene schlanke Körper nach einer Schwangerschaft vorgeführt wird. Sophia Thiel geht aber den umgekehrten Weg: Auf dem älteren Foto zeigt sie sich durchtrainiert, auf dem neueren mit sichtlichen Rundungen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Das was ich früher gemacht habe, war schon immer extrem", erklärt der Social-Media-Star in einem Youtube-Video. "Ich war entweder Vollgas im Training oder gar nicht im Training." Sie wolle aber einen gesunden Mittelweg finden, statt "verbissen und voller Kontrolle" ihren Körper zu stählen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Sophia Thiel will wieder Freude an Essen und Sport finden

Eine gewisse Optik strebe Sophia Thiel, im Gegensatz zu früher, nicht mehr an. "Das verursacht viel zu viel Druck." Stattdessen versuche sie, die Freude an gesundem Essen und Sport wiederzufinden, ohne auf die äußerlichen Veränderungen zu achten. In der Vergangenheit habe sie sich oft für ihren Körper geschämt und sich nur dann zeigen wollen, wenn sie durchtrainiert war.

Die Fans sind begeistert von der Ehrlichkeit der ehemaligen Fitness-Queen. "Weißt du, wann du am besten aussiehst? Wenn du dir am meisten gefällst", schreibt ein Follower zu dem Vergleichsfoto auf Instagram. Auch ein weiterer findet herzliche Worte für Sophie Thiel: "Zwei unterschiedliche Körperformen, ein Mensch. Wichtig ist nicht, was andere dazu sagen oder drüber urteilen, sondern wie du dich fühlst."

Scheint so, als habe Sophia Thiel endlich einen gesunden Weg gefunden, mit ihrem Körper umzugehen. Ihre Fans will sie die nächsten Wochen auf ihre neue Fitness-Reise mitnehmen.