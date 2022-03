Carmen Geiss geschockt: Tochter sprayt auf Auto - Fans reagieren mit Shitstorm

Auf dem Instagram-Account von Carmen Geiss wird aktuell heftig gegen Tochter Shania geschossen. Die 17-Jährige hat sich mit einer Spraydose an einem Auto verkünstelt. Die prominente Mama reagiert geschockt.

Was ist denn in Shania Geiss gefahren? Die 17-jährige Millionärstochter hat zu einer Spraydose gegriffen und damit Farbe auf ein Auto gesprüht. Mama Carmen Geiss zeigt die fragwürdigen Szenen in einem Instagram-Clip, zahlreiche Fans reagieren darauf mit Beschimpfungen.

Spray-Attacke von Shania Geiss: "Ich darf tun und machen was ich will"

"Was machst du mit dem Auto, spinnst du", fragt Carmen Geiss geschockt ihre Tochter. Shania hat ihren Namen auf die Motorhaube eines Jeeps gesprayt und zeigt sich gelassen. "Das macht nix. Papa hat gesagt, das ist mein Auto", erklärt sie ihrer Mutter und fügt provokativ hinzu: "Das ist mein Auto und ich darf tun und machen was ich will."

Die Aktion ist Teil der neuen Staffel "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie". Wie Papa Robert Geiss auf die "Verschönerung" des Autos reagiert, ist in dem Vorschau-Clip nicht zu sehen. Doch viele Fans sind ebenso geschockt wie Carmen Geiss.

Fans von Carmen Geiss entsetzt: "Furchtbar", "absolutes No Go"

Wie ein Blick in die Kommentare unter dem Instagram-Post zeigt, wird vor allem Tochter Shania für ihre Spray-Attacke verbal heftig angegangen. "Furchtbar, diese Respektlosigkeit den Eltern gegenüber, die das bezahlt haben! Keine Wertschätzung, die Mädels", schreibt ein Follower dazu. Auch ein weiterer kritisiert das Verhalten der 17-Jährigen: "Absolutes No-Go. Keinerlei Wertschätzung und null Bezug zur Wertigkeit. Das hat man leider davon, wenn man Kindern keine Grenzen, Konsequenzen und kein Benehmen beibringt."

Da es sich bei der gezeigten Szene allerdings um einen Ausschnitt der neuen Folge "Die Geissens" handelt, sind sich einige Zuschauer sicher, dass es sich dabei um eine geplante Aktion handelt. "So ein Quatsch, das ist bloß für das Fernsehen. Wäre sonst total langweilig", erklärt ein Fan. Andere vermuten sogar, dass es sich um abwaschbare Farbe handelt.

Die Auflösung der Aktion wird am Montag bei "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI gezeigt.