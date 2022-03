Kader Loth im Altenheim: Trash-Queen versucht sich als Pflegerin

Glamour trifft auf Pflege-Alltag: Kader Loth wird einen neuen Job im Altersheim antreten. Verabschiedet sie sich damit vom Trash-TV?

Model, Reality-TV-Promi, Schauspielerin, Frauenbeauftragte - Kader Loth hatte in ihrem Leben schon einige Jobs, meist mit viel Blitzlicht und Glamour. Doch jetzt wagt sich die Trash-Queen an eine bodenständige Aufgabe, die ihr wahrscheinlich viel abverlangen wird: Sie versucht sich als Pflegerin im Altenheim.

Kader Loth über Job als Pflegekraft im Altersheim: "Interessante und traurige Momente"

Jedoch wäre Kader Loth nicht Kader Loth, wenn bei dieser Aktion keine Kameras dabei wären. Die 49-Jährige ist Teil der Doku-Reihe "Prominent und Pflegekraft", in der sich sechs Promis der Herausforderung des Berufsalltags im Pflegebereich stellen. "Hatte während der Dreharbeiten im Heim interessante und traurige Momente gehabt", schreibt sie zu ihrer neuen Aufgabe auf Instagram. "Der Job Pflegekraft verlangt vieles ab im Alltag gerade in der Pandemie! Unsere Pflegekräfte in den Heimen verdienen den größten Respekt!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für ihren neuen Job als Pflegekraft bekommt Kader Loth von ihren Followern viel Respekt. "Das ist ja mal ein nicht nur spannendes, sondern auch sehr sinnvolles Projekt, bei dem wir sicher alle was dazulernen können", schreibt ein Fan in den Kommentaren.

Auch diese VIPs sind bei "Prominent und Pflegekraft" dabei

Bei "Prominent und Pflegekraft" sind neben Kader Loth auch Moderatorin Aleksandra Bechtel, Realitystar Calvin Kleinen, Ex-Bachelorette Melissa Damilia, Ex-Boxer Axel Schulz und Janine Kunze dabei. Die Schauspielerin ist, im Gegensatz zu den restlichen Promis, aber nicht unerfahren in dem Bereich. Vor ihrer Karriere im TV arbeitete sie als Krankenschwester.

"Prominent und Pflegekraft" läuft am 22. und 29. März 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.