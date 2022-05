VIP-Sommer eröffnet: Promis feiern auf der "Belvedere Summer Bay" im Münchner Werksviertel

In München ist der VIP-Sommer eröffnet: Auftakt gab die „Belvedere Summer Bay Saison“ mit Moritz Bleibtreu, David Kross, Leander Haußmann, Sarah Brandner, Peyman Amin und vielen weiteren Promis.

Der Party-Sommer in den Städten wird heiß und die Lust aufs Feiern ist so groß wie nie – dies wurde diese Woche deutlich. Die "Belvedere Summer Bays" als schönste "Urban Beach Locations" kommen dieses Jahr endlich in ausgewählte und coole Event-Locations in ganz Deutschland zurück. Den München-Auftakt feierte "Belvedere Vodka" am Donnerstag hoch über den Dächern der City in der Event-Location "Upside East" im angesagten Werksviertel.

Moritz Bleibtreu in München: "Ich fühle mich hier unheimlich wohl"

Moritz Bleibtreu zeigte sich vom Auftakt-Event an der Isar begeistert: "Ich bin mehr oder weniger zufällig in München. Ich komme von Dreharbeiten aus Marseille und bin auf dem Rückweg nach Hamburg – mit einem Zwischenstopp hier in der Stadt. Insofern hat es sich gut ergeben und ich habe mir gesagt: 'Bei diesem herrlichen Wetter schau ich hier sehr gerne vorbei.' Nach München kommt er immer gerne: "Ich bin hier geboren. Und ich fühle mich hier in der Stadt unheimlich wohl."

Sarah Brandner: "Es tut gut, den Sommer zu genießen"

Schweinsteiger-Ex Sarah Brandner freute sich über das schöne Wetter in München: "Es tut gut, endlich wieder andere Menschen zu sehen und den Sommer hoch über den Dächern der Stadt zu genießen."

Ärztin und Model Julia Czechner (Ex-Freundin von Elyas M’Barek) kam mit ihrem Freund Jeremias: "Es macht großen Spaß zu sehen, wie die City bei diesem herrlichen Wetter auflebt. Ein guter Drink kann da nicht schaden", meinte sie lachend. "Der perfekte Start ins nahende Wochenende."

Welche weiteren Promis die "Belvedere Summer Bay" im Werksviertel feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.