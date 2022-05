Hüllenlose Alena Gerber: Sie protestiert nackt gegen Tierversuche in der Kosmetikindustrie

Model und Schauspielerin Alena Gerber ist seit Jahren im Tierschutz aktiv. Für die Organisation PETA hat sie jetzt blankgezogen, um damit gegen die Kosmetikbranche zu protestieren.

Alena Gerber setzt sich für PETA nackt in Szene und macht damit auf den Tierschutz aufmerksam.

"Wahre Schönheit schadet Tieren nicht!" Mit diesen Worten setzt sich Alena Gerber für die Rechte von Tieren ein und zeigt dabei viel Haut. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Model für die Tierrechtsorganisation PETA nackig gemacht hat.

Nackte Alena Gerber über Tierversuche: "Unnötig und grausam"

Mit ihrem Statement will die Ex von Skisprung-Legende Sven Hannawald darauf aufmerksam machen, dass viele Kosmetikprodukte noch immer an Tieren getestet werden. "Tierversuche müssen aufhören, sie sind unnötig und grausam", fordert Alena Gerber. "Ich kann nicht begreifen, wieso heute immer noch derartige Quälereien geschehen. Es gibt unzählige Alternativmethoden – und diese sind effektiv und kosten nicht Millionen von Tieren das Leben."

Mit ihrem hüllenlosen Auftritt protestiert Alena Gerber gegen Tierversuche in der Kosmetikindustrie © PETA Deutschland e.V.

Alena Gerber fordert striktere Umsetzung des EU-Verbots für Tierversuche für Kosmetik

In der EU sind Tierversuche für Kosmetik zwar verboten, doch laut PETA wird das Gesetz oft nicht eingehalten. Deshalb fordert die Organisation in Zusammenarbeit mit Alena Gerber und Herstellern wie "Dove" und "The Body Shop" eine striktere Umsetzung des EU-Verbots.

Dass Alena Gerber kein Problem damit hat, für eine wichtige Sache die Hüllen fallen zu lassen, hat sie bereits in der Vergangenheit gezeigt. Bereits 2013 zeigte sie sich für die PETA-Kampagne "Lieber nackt als Pelz" im Eva-Kostüm. Auch Promis wie Pamela Anderson, Cosma Shiva Hagen, Thomas Kretschmann und Nina Eichinger zogen für die Tierrechtsorganisation bereits blank.