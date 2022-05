Alex Mariah Peter bricht Sendung ab: GNTM-Model bestürzt über ZDF-Dreh

Eigentlich wollte Alex Mariah Peter in der Sendung "13 Fragen" über ihre Erfahrung als Transfrau mit dem sogenannten Transsexuellengesetz berichten. Doch den Dreh für das ZDF hat die GNTM-Gewinnerin abgebrochen. Was ist vorgefallen?

Alex Mariah Peter hat den Dreh zur ZDF-Sendung "13 Fragen" abgebrochen. In einem Instagram-Video erklärt sie, was vorgefallen ist.

Als erste Transkandidatin hat Alex Mariah Peter 2021 das Format "Germany's Next Topmodel" gewonnen. Sie macht kein Geheimnis aus ihrer Lebensgeschichte und spricht offen über ihre Umwandlung vom Mann zur Frau. Als sie jetzt in der Sendung "13 Fragen" über das Transsexuellengesetz diskutieren wollte, musste sie den Dreh jedoch abbrechen. Auf Instagram erklärt sie aufgewühlt, was passiert ist.

GNTM-Gewinner über Drehabbruch: "Es fällt mir schwer, darüber zu reden"

Alex Mariah Peter hat eigentlich kein Problem damit, über ihre sexuelle Identität zu sprechen. Vor wenigen Wochen präsentierte sie auf Instagram sogar ein Foto, das sie vor ihrer Geschlechtsangleichung zeigt. Doch bei der ZDF-Sendung "13 Fragen" scheint sie an ihre Grenzen gestoßen zu sein.

"Ich bin wieder im Hotel und es fällt mir schwer, darüber zu reden", sagt die GNTM-Gewinnerin in ihrem Instagram-Video. In der Diskussionsshow wollte sie eigentlich dafür plädieren, dass das Transsexuellengesetz in ein Selbstbestimmungsgesetz umgewandelt werden sollte. Die 24-Jährige hat selbst erlebt, wie belastend und teuer der Weg zu einer Personenstandsänderung sein kann. "Es macht keinen Spaß, es ist erniedrigend. [...] Ich muss sagen, dass es mir mein Leben unfassbar schwer gemacht hat."

Alex Mariah Peter fühlt sich von "13 Fragen"-Diskussionspartner unsensibel behandelt

Alex Mariah Peter hatte aber offensichtlich nicht damit gerechnet, wie hart die Gegenseite bei "13 Fragen" mit ihr umgehen würde. Dabei wollte sie nur ihre Erfahrungen darstellen. Als die GNTM-Gewinnerin von Situationen erzählte, in der sie sexuelle Gewalt erlebte, seien ihre Gegenüber sehr unsensibel geworden. "Der Tenor war, dass ich das ja schlucken müsste, denn es ginge ja nicht um mich. [...] Warum muss ich das immer wieder über mich ergehen lassen, von Menschen, wie genau dieser Frau, die dort war." Um wen es sich dabei handelt, will das Model jedoch nicht offenbaren.

Dass sie den ZDF-Dreh abgebrochen habe, wolle Alex Mariah Peter allerdings nicht ihren Diskussionspartnern anlasten. "Ich glaube, ich habe etwas naiv nicht hinterfragt: Bist du schon bereit dazu? [...] Ich habe gedacht, ich wäre dem gewachsen", erklärt sie dazu. Sie habe ihre Geschichte erzählen wollen, aber aus Selbstschutz die Sendung wieder verlassen. "Ich habe gemerkt, wenn ich hier drin bleibe, wird das noch etwas in mir kaputtmachen."

Promis unterstützen Alex Mariah Peter

Für diese Entscheidung bekommt das Model von prominenten TV-Kollegen viel Zuspruch. "Den Mut aufzubringen, dich und dein Wohlbefinden zu schützen, finde ich so stark. Platz für Diskussionen sollte immer da sein, aber die nötige Sensibilität fehlt leider so häufig", schreibt Podcasterin Ines Anioli in den Kommentaren. Auch Moderatorin Marlene Lufen, "Prince Charming" Nicolas Puschmann und Schauspielerin Ursula Karven unterstützen Alex Mariah Peter.