"Fernsehgarten": Lili Paul-Roncalli äußert sich zu "skandalöser" Schwangerschafts-Frage von Andrea Kiewel

Da hat Andrea "Kiwi" Kiewel sich am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" keinen Gefallen getan, als sie Lili Paul-Roncalli eine pikante Frage stellte. Auf Twitter wird die Moderatorin dafür heftig kritisiert und der Promi-Gast für die Reaktion gefeiert. Jetzt hat sich die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin zum Eklat geäußert.

Andrea Kiewel bei der Moderation des "ZDF-Fernsehgartens" zu beobachten, ist manchmal etwas skurril: Man muss nur lange genug warten, und schon haut sie wieder einen Hammer raus. Wie auch in der letzten Ausgabe vom 15. Mai 2022, als sie einem prominenten Gast eine etwas unpassende Frage stellte.

Promi-Gast im "ZDF-Fernsehgarten": "Solche Fragen stellt man 2022 nicht mehr"

Im Gespräch mit Lili Paul-Roncalli wollte Andrea Kiewel ein bisschen über das Privatleben plaudern. Während sich "Kiwi" bedeckt hält, wenn es um ihr eigenes Leben abseits des Rampenlichts geht, wurde sie bei der "Let's Dance"-Gewinnerin von 2020 sehr direkt.

"Ich muss dich jetzt einfach fragen: Natürlich bist du längst vergeben. Aber noch keine Kinder?", fragte Andrea Kiewel nach. Als die 24-jährige Lili Paul-Roncalli dies verneinte, bohrte die Moderatorin nach: "Ist aber nicht ausgeschlossen?" Nach einem Moment der peinlichen Stille erwiderte die Zirkusartistin: "Solche Fragen stellt man doch 2022 einer Frau nicht mehr." Doch "Kiwi" legte erneut nach: "Doch! Gerade, weil man das fragen kann per se. Entscheidet ja jeder für sich selbst."

Lili Paul-Roncalli über Frage von Andrea Kiewel: "Das ist nicht in Ordnung"

Für ihren Konter wird Lili Paul-Roncalli im Netz gefeiert, während Andrea Kiewel für ihre unpassende Reaktion abgewatscht wird. "Schön fragen, ob sie Kinder will. Beschämend. 1. Sowas fragt man nicht und 2. Kann es ja auch sein, dass sie beispielsweise einen unerfüllten Kinderwunsch hat", stellt ein Zuschauer auf Twitter klar.

Auch die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin hat sich inzwischen zu dem etwas peinlichen Vorfall geäußert. "Ich finde einfach, heutzutage Frauen nach einem Kinderwunsch zu fragen ist nicht in Ordnung", sagt Lili im Gespräch mit . "Für viele Frauen ist es einfach ein unangenehmes Thema."

Zu der Kinderwunschfrage hat sich auch Sat.1-Kollege Christian Wackert in der Vergangenheit geäußert und erklärt, warum es unpassend sei. "Egal, ob ihr Frauen oder Männer nach der Kinderplanung fragt, ihr wisst nicht, was diese Fragen auslösen können. Im schlimmsten Fall übt sie Druck, sticht in Wunden, hinterlässt einen unglücklichen Menschen", sagte er dazu in einem Instagram-Video.