"Herzogpark"-Premiere in München: Promis feiern Serie über Schickeria

Im Münchner Gloria Palast hat am Montag die neue RTL+-Serie "Herzogpark" Premiere gefeiert. Neben zahlreichen Promis gaben Felicitas Woll und Benjamin Piwko ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich.

Verena Kerth, Francis Fulton-Smith und Lisa Maria Potthoff: Gut gelaunte Promis bei der Premiere zu "Herzogpark" in München.

Eine Serie über die Schickeria in München? Das wollten sich auch die "echten" Vertreter der High Society nicht entgehen lassen und kamen am Montagabend zur Premiere von "Herzogpark" in den Gloria Palast.

Neue Serie von RTL+: Darum geht's in "Herzogpark"

In der Produktion von RTL+ müssen drei Damen der Münchner Nobelgesellschaft (Lisa Maria Potthoff, Antje Traue und Felicitas Woll) ihren heißgeliebten Herzogpark gegen einen skrupellosen Bau-Mogul (Heiner Lauterbach) verteidigen. Hilfe bekommen sie dabei von dessen Ex-Frau (Heike Makatsch), die kurz zuvor aus der Haft entlassen wurde.

Die Premiere der Serie wurde am Montag (25. April) standesgemäß im Gloria Palast gefeiert. Mit dabei waren neben einigen Darstellern auch Münchner VIPs, wie Moderatorin Verena Kerth und Fashion-Expertin Jeannette Graf.

Premiere auf rotem Teppich: Felicitas Woll und Benjamin Piwko feiern Pärchen-Debüt

Für eine Überraschung sorgte Schauspielerin Felicitas Woll, die zum ersten Mal mit ihrem Freund Benjamin Piwko über den roten Teppich schritt. Vergangenes Jahr wurde erstmals öffentlich, dass die beiden Promis ein Paar sind. Bislang hatten sie sich aber noch nie gemeinsam bei einem Event gezeigt.

Felicitas Woll und Benjamin Piwko © IMAGO/Frank Hoermann

