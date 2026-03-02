Mats Hummels über Kind mit Ex Cathy: "Gefahr besteht schon"

Mats Hummels spricht über seinen neuen Alltag nach seiner Profikarriere und seinen geliebten Sohn Ludwig. Auch äußert sich der Ex-Fußballer über die kommende Zusammenarbeit mit Thomas Müller. Von Mühen und Gefahren ist die Rede...

Im Mai 2025 beendete Mats Hummels (37) seine Karriere als Fußballer. Der einstige Profi-Kicker stand zuletzt für den italienischen Klub AS Rom auf dem Platz und zog zurück nach München, um seine Freundin und sein Kind um sich zu haben. Seit Ende 2023 ist das Model Nicola Cavanis (27) die Partnerin an seiner Seite. Mit seiner Ex Cathy (38) hat er den gemeinsamen Sohn Ludwig (8). Mehr denn je fokussiert sich Hummels auf sein Privatleben. Doch während ihm der Job als Profi-Fußballer Struktur im Alltag gab, liegt es nun an ihm selbst, eine gewisse Ordnung beizubehalten.

Zeit nach Karriere-Aus: Mats Hummels erkennt Gefahr

Für einen Profisportler könne ein Karriere-Aus schnell herausfordernd werden, verrät Mats Hummels im Interview mit " ". Die fehlende durch den Job vorgegebene Struktur im Alltag berge das Risiko, sich völlig orientierungslos zu fühlen – "die Gefahr besteht schon", so Hummels' klares Urteil. Doch seine Rolle als Vater gebe ihm eine geordnete Richtung vor: "Ich habe einen Sohn, der die Hälfte der Zeit bei mir verbringt. Diese Tage sind dann natürlich komplett durchstrukturiert. Das ist schön, und ich genieße es sehr." Auch seinem achtjährigen Buben habe der Ex-Sportler es also zu verdanken, dass er die Orientierung im Alltag nicht verliert.

Erziehung von Sohn Ludwig: Klare Entscheidung getroffen

Mats Hummels und seine Ex Cathy haben sich dafür entschieden, Ludwig im Rahmen eines 50/50-Erziehungsmodells großzuziehen. Seit Hummels wieder in München wohnt, lebt der gemeinsame Sohn abwechselnd beim Vater und bei der Mutter. Zuvor übernahm Cathy den Hauptteil in der Erziehung von Ludwig.

Mats Hummels an der Seite seiner Freundin Nicola Cavanis. Neben Sohnemann Ludwig spielt auch Cavanis eine wichtige Rolle in Hummels' Leben. © imago/Future Image

"Bewusst nicht zurückgehalten"

Wenn der Sohnemann außer Haus ist, kommt für Mats Hummels auch Entspannung nicht zu kurz. Weil er nicht mehr sportliche Topleistungen auf dem Fußballplatz vollbringen muss, könne er sich außerdem in so mancher Hinsicht "fallen lassen". Hummels erklärt, "die ersten zwei, drei Monate" nach seinem Karriere-Aus habe er sich "bewusst nicht zürückgehalten": "Ich habe gegessen, worauf ich Lust hatte, getrunken, worauf ich Lust hatte, und es mir einfach gut gehen lassen."

Warnsignal: Mats Hummels musste "dringend auf die Bremse treten"

Zum ersten Mal seit vielen Jahren als Profi-Kicker konnte Hummels auf Disziplin und Selbstbeherrschung pfeifen: "Ich habe dann aber gemerkt, dass ich dringend auf die Bremse treten muss. Sonst kann man ganz schnell völlig aus der Form geraten." Und auf Sport wollte der 37-Jährige ohnehin nie verzichten. Ob Hanteltraining oder Tennis-Einheiten mit Kumpel Thomas Müller (36) – Fitness und Bewegung sind bis heute fest in seinen Alltag integriert.

Mats Hummels (l.) und sein Kumpel Thomas Müller. © imago/Jan Huebner

Mats Hummels über Zusammenarbeit mit Thomas Müller: "Muss mich bemühen"

Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet Mats Hummels eine neue Beschäftigung. Der 37-Jährige wird an der Seite von Thomas Müller und Jürgen Klopp (58) als TV-Experte vor der Kamera stehen. Über die Zusammenarbeit mit den beiden witzelt Hummels: "Ich habe auch schon im Spaß gesagt, dass ich mich bemühen muss, einen angemessenen Anteil am Gespräch zu bekommen." Müller und Klopp reden gern und viel – neben ihnen nicht komplett unterzugehen, kann herausfordernd sein: "In der Runde werde ich vermutlich nur am drittmeisten zu Wort kommen." Trotzdem freut sich Hummels auf die Beschäftigung als TV-Experte – und seine Fans sicherlich auch.